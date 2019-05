Gigi Becali e pe cale să-l rateze pe Edi Iordănescu. „Nu ştiu cine e dispus să mă aştepte încă două săptămâni şi să pericliteze probabil sezonul următor”

Edi Iordănescu a dat de înțeles că nu se grăbește să înceapă negocierile cu Gigi Becali, pentru preluarea FCSB, pentru că trebuie să încheie sezonul pe banca celor de la Mediaș.





Dorit de Gigi Becali, la FCSB, Edi Iordănescu a amânat orice tratative cu finanțatorul de la FCSB. Tehnicianul celor de la Gaz Metan Mediaș așteaptă încheiera sezonului și a spus că se așteaptă ca Becali să nu aibă răbdare până atunci.

Contractual, mai sunt legat un an de club, mereu am mizat pe continuitate şi mesajele mele au fost în sensul ăsta, dar sunt multe elemente care vor influenţa această continuitate. Conform contractului, sunt şi mijloace prin care poate înceta dacă una dintre părţi nu reuşeşte să asigure ceea ce s-a angajat. Să pună la dispoziţie bugetul pentru sezonul următor, să asigurăm continuitate la nivelul grupului, să securizăm jucătorii, să am implicare totală în selecţie. Eu nu am pretenţii suplimentare. Pretenţiile mele sunt strict pentru a îmbunătăţi activitatea la echipă.

Nu sunt un antrenor pasager, care să bifeze 2-3 luni. Am avut experienţa CFR Cluj, îmi doresc continuitate, dar, dacă nu va fi continuitate, să ştiţi foarte bine că nu va fi nu pentru că eu îmi doresc altceva, ci pentru că nu ne putem ridica la nivelul la care am discutat că trebuie să o facem. Dacă nu putem să producem performanţă, atunci facem un pas înapoi, strâng mâna, mulţumesc şi cu regrete importante probabil că voi alege, cel puţin o perioadă, să stau acasă, fiindcă atunci când lucrurile vor fi clare aici, probabil că va fi prea târziu pentru mine.

Nu ştiu cine e dispus să mă aştepte încă două săptămâni şi să pericliteze probabil sezonul următor, doar de dragul de a vedea dacă poate să ajungă sau nu la o înţelegere cu mine. Nu are nicio legătură continuitatea mea cu alte oferte, posibilităţi sau interes din alte părţi”, a spus Iordănescu junior.

