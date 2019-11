În sprijinul demersului latifundiarul din Pipera spune că a făcut donații de 60 de milioane de euro către biserici și bolnavi. Cu toate acestea pe numele său procurorii au deschis un nou dosar, de spălare de bani.

Avocații lui Gigi Becali au depus cererea de reabilitare judecătorească la Tribunalu București pe 16 octombrie, dar instanța a declinat cazul la Înalta Curte, pe 31 octombrie.

Becali a fost eliberat condiționat din penitenciarul Poartă Albă pe 3 aprilie 2015, după ce a executat un 1 an și 10 luni din pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare.

El execută această condamnare după ce instanța contopise toate sentințele definitive date în cazul sau: 3 ani în cazul „Schimburilor de terenuri cu MApN”; 3 ani în procesul „Valiza” și alți 3 ani pentru sechestrarea hoților care i-au furat mașină.

Patronul FCSB își bazează cererea de reabilitare pe articolul 166, litera a) din Codul Penal care prevede explicit termenele în care se poate face această: „4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani”.

Becali arată că de la dată la care a terminat pedeapsa și până în prezent nu a suferit o nouă condamnare, iar în această perioada a avut asigurată existența prin muncă cinstită, a avut o conduită bună și a achitat în întregime despăgubirile civile și cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat.

„Din veniturile pe care le-am avut, am donat cea mai mare parte către biserici, către bolnavi, către centre sociale. Am făcut donații de peste 60 milioane de euro”, ține să precizeze Gigi Becali.

Mai mult, el arată că a fondat o clinică medicală și că susține cu 17.000 lei/luna Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei.

Înalta Curte urmează să ia în discuție acest caz în momentul în care dosarul vine de la Tribunalul București.

În tot acest timp, Becali a fost pus sub acuzare într-un nou dosar. De spălare de bani. Luna această, Gigi Becali și nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare pentru spălare de bani, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019, au anunțat procurorii DNA.

DNA a pus sechestru asigurator pe o parte din avere, deși Becali susține că este nevinovat și că banii trimiși către nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost sub formă de cadou.

„Da, tată, da.. mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce, eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie?”, a comentat zilele trecute Gigi Becali.

„Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce, sunt nebun să spăl bani că să ajut oameni, să fac eu pușcărie? Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență că să își justifice existența”, a adăugat acesta, informează ziare.com.

Te-ar putea interesa și: