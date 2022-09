Gigi Becali, dezamăgit de Nicolae Dică. „E principalul vinovat! Mă impun de-acum, îi dau ordin!”

Gigi Becali a criticat munca depusă de Nicolae Dică la ultimul meci, dar susține că nu intenționează să-l demită pe antrenor. Patronul FCSB consideră că trebuie să schimbe sistemul, din 4-2-3-1 în 4-3-3.

„Jucătorii de la noi vor să-și etaleze talentul. Noi am mâncat bătaie pentru că au jucat ei fotbal, Farul a vrut să joace fotbal, iar noi am fost vedete calificate în Europa. De ce să alergăm noi prea mult? Nu știu eu ce zice Dică despre curajul jucătorilor, dar jucătorii ăia care n-au curaj despre care spune el au calificat echipa în grupele Conference. E și vina lui Dică, e clar. Dacă ai o echipă valoroasă ca FCSB și n-ai posesia, e numai vina antrenorului!”, a declarat Becali.

Ce l-a deranjat pe Becali

El a precizat că FCSB a pierdut meciul din cauza lui Nicolae Dică și că antrenorul nu s-a axat pe mijlocași.

„Nu se poate să câștigi cu 4-2-3-1, asta e cea mai mare greșeală. E ordin, o să îi cer să joace 4-3-3! Trebuie să joci cu doi mijlocași defensivi în 4-2-3-1, aici ne-a distrus Viitorul. Dacă joci 4-3-3, e altceva. Mă impun aici! N-am avut azi mijlocași defensivi, nici Olaru, nici Dulca n-au fost ce trebuie. Mijlocul terenului, dacă nu-l domini la fotbal, pierzi meciul. Va juca 4-3-3 de-acum, o să-i cer asta.

Sau dacă va juca 4-2-3-1, va juca cu Oaidă și Edjouma în fața apărării. Am luat gol în situații de 2 contra 5. Dacă mijlocul terenului nu-i al tău, cum să joci fotbal? Coman, Cordea, Compagno, Tavi Popescu n-au jucat rău, dar am pierdut meciul. De ce? Pentru că n-am avut mijlocul terenului”, a mai spus Becali. „Dică a calificat echipa în Europa. Cum să mă întrebi dacă am încredere în el? Nu mai întrebați, e o întrebare prea aiurea”, a concluzionat patronul FCSB în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport 1.

FCSB a evoluat în 4-3-3 în ultimii ani. Nicolae Dică a schimbat sistemul (4-2-3-1) de la revenirea pe banca roș-albaștrilor. Acesta ar fi avut o altă viziune pentru echipa lui Becali, dar nu a fost pe placul patronului.