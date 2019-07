Claudiu Belu, fundașul dreapta al celor de la FCSB, l-a dezamăgit pe finanțatorul Gigi Becali, după primele două meciuri ale sezonului. Jucătorul transferat de la Astra Giurgiu a evoluat modest, duminică, împotriva celor de la Hermannstadt, și a fost amenințat de Becali cu excluderea din lot. De critici n-a scăpat nici Mihai Bălașa.

„Fundaș stânga, Bălașa, a fost praf. Fundaș dreapta, Belu, a fost praf. Să mă ierte că folosesc cuvântul ăsta, dar asta e ceea ce cred eu. Eu caut să fac echipă puternică.

Golurile le-am luat din cauza faptului că nu avem fundaș dreapta. Belu, dacă nu se prezintă cum trebuie în următoarele două luni, pleacă. Ai valoare, joci.

Ori vii și faci treabă, ori vii și nu mai joci nici ce jucai la Astra. La Steaua nu avem timp, ori faci treabă, ori pleci. Belu are concurență, îl are pe Roman, îl are pe Ovidiu Popescu”, a spus Becali la Pro X.

