Cum ar putea fi Becali candidat AUR. Condiția lui Simion

Liderul AUR, George Simion, a afirmat că nu exclude posibilitatea unui protocol de colaborare cu USR pentru atingerea unor scopuri comune, cum ar fi modificarea legislației privind alegerea primarilor în două tururi sau implementarea reformei administrative.

George Simion a subliniat, într-un interviu televizat, că AUR nu ar putea accepta o colaborare într-o viitoare majoritate parlamentară cu partidele aflate în prezent la guvernare, precum PSD, PNL și UDMR, considerând că acestea reprezintă „actualul sistem” pe care formațiunea sa îl contestă.Bottom of Form

George Simion a afirmat că George Becali ar putea fi unul dintre candidații AUR pentru Camera Deputaților, dar a subliniat că nu s-a ajuns încă la un acord oficial. De asemenea, a respins speculațiile conform cărora Becali ar obține un loc pe listele AUR în schimbul unei donații. George Simion și-a arătat încrederea că sprijinul lui Becali i-ar oferi un impuls considerabil pentru a ajunge în turul doi și a câștiga alegerile prezidențiale.Top of FormBottom of Form

„Nu cred că George Becali de acum 20 de ani este George Becali din 2024. A învăţat unele lucruri. Nu merge degeaba la mănăstiri, la biserici. (...) Dacă domnul Becali, ca şi mulţi alţi oameni de afaceri, se implică în AUR financiar - foarte bine, dar nu facem contra-cost. Am primit diferite propuneri, sume exorbitante, cel puţin pentru mine: 200, 300, 500.000 de euro să fac deputaţi şi senatori. Şi am refuzat. (...) Eu nu vând locuri de parlamentar. Nu am făcut-o, nu am s-o fac, dintr-un considerent simplu: oamenii aceştia ne vor părăsi imediat ce vor intra în Parlament. (...) Eu pe domnul Becali îl iau în primul rând că respectă zona identitară şi politică de unde suntem şi pentru că aduce voturi", a precizat Simion.