Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut o reacție neașteptat de echilibrată și temperată la finalul derby-ului câștigat cu scorul de 4-1 în fața Rapidului. Deși s-a arătat extrem de încântat de evoluția spectaculoasă a echipei sale pe teren, finanțatorul roș-albaștrilor a ținut să sublinieze că victoria a fost facilitată și de o prestație modestă venită din partea giuleștenilor.

În ciuda succesului categoric care a relansat lupta pentru supremație în campionat, Gigi Becali a recunoscut că a trăit cu teama unui rezultat negativ și a anunțat deja mutări importante pe piața transferurilor pentru perioada de iarnă. Totodată, acesta a lansat un atac dur la adresa nivelului general din Superligă.

„Nu mai iau 6 jucători în iarnă, iau 4 sau poate iau 3, dar cu siguranță 3 jucători vor veni. Lupta la titlu e relansată acum. Față de Rapid sunt 6 puncte, 3 înjumătățite. Plus de alta, stai puțin să vedem ce se întâmplă în iarnă. Eu aduc trei jucători minimum. Am constatat că fotbalul românesc e foarte slab. Eu vreau să ridic nivelul, să aduc 3-4 jucători valoroși ca să-i oblig și pe ceilalți să o facă. De ce îmi era mie teamă? Sunt echipele atât de slabe. Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB, mai este U Cluj, să spunem că și Petrolul joacă ceva fotbal.

În rest, eu nu văd, sunt prea slabe. De-aia mi-era teamă, cine să o încurce pe Craiova?! E greu. Fotbalul românesc e foarte slab. Să vină și Drăguș, e altă echipă cu el și cu încă trei jucători, ca să creez valoare, să nu mai am teamă când joc cu echipele mici. La derby-uri se poate întâmpla orice”, a declarat finanțatorul campioanei României la finalul partidei.

Pe lângă planurile de achiziții pentru fereastra de transferuri din iarnă, Gigi Becali a analizat în detaliu evoluțiile individuale ale elevilor săi, exprimându-și nemulțumirile punctuale, dar și aprecierile pentru jucătorii care au ieșit în evidență în derby-ul de pe Arena Națională.

De asemenea, finanțatorul a explicat deciziile luate în privința alcătuirii primului unsprezece, dar și aspectele legate de pregătirea fizică și posesia balonului pe care le cere cu strictețe de la staff-ul tehnic.

„În prima repriză nu prea au mers Miculescu și Korenica. Păduraru, Muhar mi-au plăcut. Păduraru a făcut senzație, după Boutoutaou el e pe locul 2. Eu vreau ca Muhar să fie jucătorul ăla de la CFR, să schimbe meciul.

Normal ar fi ca Boutoutaou să rămână în primul 11. Eu nu mă bag, din moment ce omul a câștigat trei meciuri.

Drăguș va juca în meciul cu U Cluj jumătate de oră. O să mai facem așa, că vrea el să joace. El și în seara asta voia să intre, dar, ca să nu mai aibă speranțe că intră, l-am lăsat în tribună.

Mi-e teamă că plec bătut. M-a rugat și ginerele meu, era să spun acum ceva, dar nu vreau să reproduc ce am spus. Îmi era teamă că mâncăm bătaie și că mă fac de râs.

Când ești bine antrenat, ai și mai multă încredere în tine. Eu i-am cerut, când a venit, să avem posesie. Pe mine asta mă interesează. Dacă nu vezi posesie, să oprească antrenamentul. O atingere, pac, la a doua atingere să oprească antrenamentul. În seara asta am fost mult mai bine fizic decât Rapid. Eu mă gândeam, la 1-1, că nu se mai retrag. Când am văzut 2-1, am crezut că o să te călărească ăștia, dar n-au avut putință. A venit 3-1, am stat liniștit, nu mai aveam nicio emoție.”, a adugat Gigi Becali.