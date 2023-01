Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot. Riscă până la trei ani de închisoare

Gigi Becali a votat la Referendumul pentru familie din 2018, deși avea interzis acest drept printr-o sentință definitivă. A ignorat sfaturile avocaților săi, iar acum riscă să ajungă la închisoare.

Gigi Becali este acuzat de fraudă la vot și riscă până la trei ani de închisoare. El s-a prezentat în 2018 la urne la „Referendumul pentru familie“, deși nu avea dreptul să voteze. Procesul va fi la Judecătoria Buftea. Magistrații urmează să stabilească care va fi primul termen în acest dosar.

Miliardarul din Pipera fusese anterior condamnat în mai multe dosare penale și printre drepturile interzise pentru o anumită perioadă de timp de către judecători se număra și cel la vot.

Riscă să ajungă la închisoare

Potrivit articolului 387 din Codul Penal, frauda la vot reprezintă fapta persoanei care votează fără a avea acest drept, de două sau mai multe opri sau introduce în urmă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. Tot potrivit Codului Penal pedeapsa pentru această faptă este de la șase luni la trei ani de închisoare sau amendă.

În octombrie 2018 românii au fost chemați la urne pentru a spune dacă sunt sau nu de acord cu modificarea definiției familiei în Constituție. Formularea „căsătoria liber consimțită între soți“ ar fi urmat să fie schimbată cu „căsătoria liber consimțită între un bărbat şi o femeie”. Referendumul nu a fost însă validat din cauza prezenței mult prea mici la urne, potrivit gsp.ro.

A ignorat sfaturile avocaților

Se pare că în 2018, avocații i-au transmis lui Gici Becali că încalcă legea dacă merge la vot, dar acestea le-a ignorat sfaturile. „Și în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acțiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor și al nepoților. Dacă nu se face referendum și nu se spune clar că familia e compusă din bărbat și femeie, va fi greu. Ăștia ne atacă ușor, ușor. Nu acum, dar peste 20-30 de ani. Trebuie să salvăm țara.

Știu că am voie să votez pentru ca am inteligență! Dacă-mi spun 1.000 de avocați ca nu am voie, eu știu ca am voie pentru că inteligența mea, bunul meu simț și legea firii spun că am voie sa votez la referendum pentru mii de ani”, declara George Becali, în 2018, la România TV.