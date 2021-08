Patronul FCSB a avut un dialog pe această temă cu Ilie Dumitrescu, fosta glorie a echipei Steaua București, după meciul terminat la egalitate dintre FCSB și UTA Arad. Gigi Becali a intrat în direct, la Digi Sport, pentru a-i lua apărarea anrenorului Dinu Todoran. Acesta era criticat pentru că face schimbările în funcție de toanele patronului. În aest context, Becali a avut un schimb de replici cu Ilie Dumitrescu.

Fostul internațional l-a întrebat cât timp va mai da indicații jucătorilor din teren și va decide cine va juca, peste antrenor.

„Dinu Todoran a făcut echipa de start, el ştie. Cum adică că nu are ce să vorbească omul? Mă distrez şi cu voi, dacă tot mă distrez. Băi, băieţi, eu azi am câştigat un punct în deplasare, dar a mai fost o echipă (n.r. – CSU Craiova) care a pierdut acasă. De ce nu vorbiţi şi voi de echipa aia, care a pierdut acasă? Şi să lăudaţi echipa care a câştigat un punct în deplasare. Dacă Todoran nu are ce să vorbească, nu-l mai chemaţi. Nu-l mai chemaţi dacă nu îl luaţi în serios. Mă, copii, a antrenat omul echipa, e munca lui, de ce nu e şi el antrenor? De ce-l jigniţi pe om?”, a comentat Gigi Becali, al Digi Sport.

Teama de faliment l-a determinat să nu lase echipa din mână

Întrebat de Ilie Dumitrescu câți ani își mai propune să fie manager general la echipă, Becali a replicat că se simte bine în această postură și că nu face altceva decît să-și protejeze investițiile. El a arătat că nu dorește să împărtășească soarta altor oameni de afaceri care au investit în fotbal și au ajuns în faliment cu echipele lor.

„Eu mi-am propus să câştig bani, nu mi-am propus să demonstrez cuiva ceva, că nu mă mai interesează să demonstrez la nimeni. Dacă e de demonstrat, eu am demonstrat. Bine, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut. Pe mine mă interesează să-mi protejez banii mei. Nu vreau să ajung ca Negoiţă, ca Borcea, ca Porumboiu, ca Copos, ca toţi oamenii care au falimentat. Pentru că eu sunt singurul care nu am intrat în faliment, fac cum ştiu eu şi cum am făcut cu toată lumea până acum”, a precizat Gigi Becali, conform sursei citate.

Când va pleca Becali de la FCSB

La insistențele lui Ilie Dimitrescu el a spus că va rămâne și va comanda la FCSB până la moarte, când va fi înmormântat. Apoi, a precizat patronul, a afacerea va fi preluată de familia sa, fiicele și ginerii săi.

„Până când am fotbal şi până când mă duc la sicriu, până atunci eu comand banii şi afacerea mea. Aţi înţeles acum? Până eu pun mâna pe sicriu şi atunci mă bagă în pământ pe mine. Până atunci, după aia ia nepoţii, ginerele, fetele, dar până mor eu, până pun mâinile pe piept la cimitir, toată lumea sub comanda mea execută ceea ce zic. Fac aşa pentru că mi-e bine aşa.

Am şi bani, am şi familie frumoasă, am şi linişte, am de toate, nu am stresul falimentului. Aşa pentru că comand bine eu. Dacă aşa vreau să fac eu şi nu interzice legea… Există vreo lege penală care interzice ceva? Regulamentul interzice? Să mă depuncteze! Şi atunci ce mai vreţi, mă, copii? Voi în loc să discutaţi de fotbal, vă interesează cine face schimbările. Bine, mă, le fac eu, care e problema voastră? Aşa fac eu ca să nu fiu falimentar. Aşa se face ca să nu intri în faliment”, a spus finanţatorul.