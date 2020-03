Eric de Oliveira, jucătorul celor de la FC Voluntari, a vorbit despre despărțirea de FC Viitorul. Brazilianul, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii I, a afirmat la GSP Live că a fost tratat incorect de Gică Popescu și Gheorghe Hagi.

„M-am supărat pentru felul în care am fost tratat în ultimele 6 luni. Nu pot să spun că sunt supărat pe Gică Hagi, sunt pe felul în care am fost tratat. Nu cred că meritam. Domnul Gică Popescu s-a dus la Luchin și m-a făcut bucătar. Bivolaru zicea că eu trebuia să am mai mult respect față de Hagi, pentru că m-a lăsat să plec liber în Qatar. Dar nu a fost chiar așa, Viitorul a primit 50.000 de euro ca să pot pleca.

Dacă ei m-au făcut gras, de ce m-au adus a doua oara, dacă știau cum sunt? Eu am venit în momentul în care m-au rugat să vin să îi ajut. Am lăsat banii de acolo, pe care trebuia să îi primesc. Sunt recunoscător față de cei de la Viitorul, pentru oportunitate. Am câștigat două trofee, dar acum viața merge înainte”, a spus Eric.

Te-ar putea interesa și: