Scuze pentru Gică Popescu, după ce „Baciul” a fost înjurat la Craiova. „Te așteptăm înapoi”

Prezent la partida dintre CS „U” Craiova și FC Viitorul (scor 1-2), din semnifinalele Cupei României, Gică Popescu a fost înjurat de suporterii olteni. Fanii „alb-albaștrilor” nu au trecut peste episodul în care „Baciul” a ales să semneze cu Dinamo, în detrimentul Universității Craiova. „Este o zi specială pentru mine...După foarte mult timp m-am întors ACASĂ. Am avut şansa să joc pe mari stadioane ale lumii...la mari echipe...în faţa a sute de mii de suporteri. Niciodată, niciunde nu am simţit ce am trăit de fiecare dată pe...OBLEMENCO. Aici a fost, este şi va fi pentru mine...ACASĂ", a fost mesajul scris de Gică Popescu înaintea partidei.

Astăzi, oficialii de la CS „U” Craiova și-au prezentat scuze în cadrul unui comunicat public. „Așa e la Craiova” înseamnă și ca noi să ne respectăm valorile. Iar Gică Popescu este o valoare a Științei. Nu a fost doar căpitanul Universității Craiova, a fost și cel care a sfidat sistemul înainte de 1989 când a refuzat să joace la altă echipă. (...) Ne cerem scuze, Gică Popescu. Și te așteptăm înapoi pe „Ion Oblemenco", au scris oficialii.

