Gică Hagi, un car de nervi și după ce Farul a câștigat. Antrenorul a stat doar câteva secunde la conferința de presă

Farul Constanța s-a impus, sâmbătă, pe terenul celor de la FC Argeș, scor 2-0, într-o partidă ce a contat pentru etapa a 4-a a play-off-ului Ligii I. Golurile au fost înscrise de Eduard Rădăslăvescu, în minutul 27 și Adrian Petre în minutul 62. La final, Gheorghe Hagi, antrenorul dobrogenilor s-a enervat și a plecat de la conferința de presă. „Regele” a fost deranjat de numărul mic al jurnaliștilor.

Motivul pentru care s-a enervat Gică Hagi după victoria Farului de la Pitești

„Ce-i asta? Nu se poate, nu se poate! Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Facem caterincă? Atunci facem caterincă! Dacă ne facem de râs, ne facem!”, a spus Gică Hagi, după care a părăsit sala conferinței de presă. El se așezase pe scaun, acolo unde a stat doar 3 secunde.

La finalul partidei de la Pitești, Gheorghe Hagi vorbise la flash-interviuri. „Un meci bun, împotriva unui adversar greu. Din păcate, suferim la ritm. De la 0 grade am trecut repede la 20 de grade. Cred că am făcut un meci bun, atât ofensiv, cât și defensiv. Astăzi am marcat, în rest suntem tot noi, încercăm să ne impunem principiile.

Am zis să trebuie să dau spațiu tuturor. Încercăm să îi vedem pe toți jucătorii. Câteodată ne iese, altădată nu. Adi Petre e un nouar care simte golul, a demonstrat-o de la 17 ani. Din punct de vedere fizic este mai bine. Gabi Iancu și Nedelcu încă nu au ritm de joc, îi așteptăm și pe ei”, a afirmat antrenorul celor de la Farul Constanța.

„Sperăm să mergem dintr-o victorie în altă. Am arătat că ne putem lupta cu orice adversar. Le-am transmis că putem câștiga împotriva oricui! Obiectivul nostru numărul 1, ca mentalitate, este să câștigăm fiecare meci. Asta vrem să facem aici”, a mai precizat Hagi.

A mai fost scos o dată din minți de lipsa jurnaliștilor

La conferința de presă de la finalul partidei cu FCSB, scor 2-0, din luna februarie, Hagi a fost surprins în mod neplăcut de faptul că doar un jurnalist, de la postul ProTV, și cameramanul deținătorului drepturilor TV se aflau în sala de conferință.