Gică Hagi, aflat și el pe lista potențialilor înlocuitori ai lui Cosmin Contra, crede că Federația Română de Fotbal s-a înțeles deja cu Mirel Rădoi pentru postul de selecționer.

„Eu zic că echipa naţională are antrenor, aşa cred eu. Cred că Rădoi va fi. Aşa, ca opinie a mea, şi Mircea Lucescu ar fi ceva de nivel foarte înalt. Dar nu vreau să fac eu speculaţii. Mirel – cred că el e antrenorul. (…) I-aş zice să accepte chiar dacă există acel risc, cum am avut şi eu acea perioadă când nu am acceptat, dar câteodată anumite lucruri ca să câştigi trebuie să şi rişti. El ştie mai bine”, a declarat Gică Hagi, citat de News.ro.

Gică Hagi: „România nu mai știe să atace”

În opinia lui Gică Hagi, marea provocare a lui Mirel Rădoi va fi să-i învețe pe „tricolori” cum să atace.

„Echipa României nu mai ştie să atace. Nu am văzut acest lucru în ultimele două meciuri în care trebuia să atacăm, nu am putut să o facem chiar dacă întâlneam adversari buni, aici e cheia. Cheia succesului în viitor aceasta e, trebuie gândit foarte serios pentru că noi trebuie să atacăm ca să ajungi bun, puternic, mare, trebuie să ai jucatori şi trebuie să ai jucători care ştiu să atace şi apoi să se apere, adică faci ambele faze, dar când ai nevoie să produci rezultat şi să câştigi trebuie să ştii să ataci şi să marchezi goluri. Aici e minusul nostru”, a afirmat fostul internaţional.

