Gică Hagi lansează un ATAC DUR: „Câte am câștigat noi și câte ai câștigat tu? Vrei să te acoperi față de domnul patron?”

Gică Hagi a reacționat vehement, după ce șeful Centrului de Copii și Juniori al clubului Dinamo s-a plâns că „roș-albii” sunt ignorați de selecționerii echipelor naționale.





Gabriel Răduță, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a declarat după meciul câștigat de gruparea din Ștefan cel Mare în fața Viitorului (scor 1-0), că fotbaliștii tineri ai „câinilor” nu sunt selecționați la loturile naționale. Răduță a fost contrat de Gică Hagi, patronul și antrenorul formației FC Viitorul, care s-a simțit lezat de afirmațiile dinamovistului.

„A zis o dată, de două ori, dar uită un lucru. Ca să spui că ești cel mai bun trebuie să ai rezultate, să fii campion. Păi, câte am câștigat noi și câte ai câștigat tu? Vrei să te acoperi față de domnul patron Negoiță, să-i zici că muncești bine? Păi, ai jucat cu Viitorul! Cine-i Viitorul? Ai promovat 2-3 jucători la echipa mare? Păi, e logic, de ce te-a angajat Negoiță? Să promovezi jucători, nu? Dar de ce avem noi mai multe titluri? Asta este o problemă, domnu' Negoiță! Noi suntem campionii României, avem 21 de titluri în 5 ani la juniori. Îi trimitem o scrisoare, să o citească. A ieșit el să vorbească. Nu-i frumos. Este rivalitate, ne place și suntem mândri că am venit lângă voi! În echipa noastră erau vreo 4-5 sub 21 de ani și am stat mereu sus. Nu locul 12 sau 14. Am fost în play-off. Așa că nu te mai lăuda, poate vrea domnul Negoiță mai mult!", a spus Hagi.

