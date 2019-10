Gică Hagi a vorbit despre cariera sa în fotbal și despre faptul că în curând va lansa o carte, scrie Digisport.

„În noiembrie o să vedeți și cartea, că sunteți nerăbdători. O să vedeți, o să anunț eu că să nu anunțe alții. O să iasă și o carte tehnică, în care o să vedeți viziunea pe care am avut-o când am plecat și unde am ajuns cu ea.

Facultatea am făcut-o în fotbal. Eu am făcut școală în România, am fost școlit și format în România, dar facultatea am făcut-o la Real Madrid și Barcelona! Sunt șase în lume sau șapte! Nu aveți cum să ștergeți asta, oricât ar vrea unii. Se cheamă istorie, tradiție, carieră!”, a spus Gică Hagi într-o conferință de presă.

În 2018, Gheorghe Hagi a făcut o mărturisire, aceea de a scrie o carte despre antrenorii pe care i-a avut. Până acum, Hagi însuși a fost subiectul mai multor volume.

„Pentru mine, antrenorul e fundamental. Eu am mai spus, șansele mele au fost două: una că în anii 80 se juca în România fotbal de performanță, echipele noastre jucat la nivel foarte bun și european. Și al doilea, că am avut antrenori care m-au făcut. Poate odată o să scriu de fiecare cine și cum a fost. Antrenorii care m-au crescut, nea Imi și toți ceilalți au fost de o calitate cu mine…toți erau importanți.

Nu uitați că eu l-am avut, la 17 ani, pe Mircea Lucescu. N-am jucat nicio secundă la U21. Deci de la juniori, 5 meciuri în prima ligă, am sărit direct la prima echipă. Și după un an m-a pus și căpitan. Pentru că era vizionar, vedea. El a văzut un lucru cum văd și eu, probabil, acum, anumite chestii… El a văzut-o atunci”, a spus „Regele” în exclusivitate la Digi Sport Special.

