Sport Gică Hagi, în competiție cu Dan Șucu. Se luptă pentru un mare jucător







Gică Hagi și Dan Șucu se luptă pentru George Merloi, unul dintre jucătorii importanți care au rămas la FC Voluntari. Problema este că prețul fixat de ilfoveni în schimbul său este uriaș pentru nivelul Superligii: un milion de euro.

Gică Hagi și Dan Șucu îl vor pe George Merloi

Deși a ajuns cu FC Voluntari în Liga 2, George Merloi reprezintă un obiectiv important atât pentru Farul, cât și pentru cei de la Rapid. El a jucat și în Franța la Rennes. Apoi, s-a dus la echipa a doua a acestui club, înaintea pandemiei de COVID-19.

FC Voluntari cere peste un milion de euro

FC Voluntari este dispusă să renunțe la fotbalist, dar doar pentru un milion de euro. „Nu vor lăsa niciun cent”, susțin sursele ProSport. Se pare că ilfovenii au cheltuit în jur de 300.000 de euro cu George Merloi, aici intrând salariile jucătorului, plus costurile cu operația suferită de jucător și recuperarea care a urmat.

Sursele au mai spus că sunt șapte-opt jucători din vechiul lot care vor continua și în Liga 2, cu misiunea clară de a readuce după un singur an formația în Superliga.

„Ben Arfa era unul dintre numele sonore cu care m-am antrenat. Nu am vrut să mă opresc aici. A fost un lucru important că am ajuns acolo (n.n. la Rennes) și m-am bucurat foarte mult de fiecare data când m-am antrenat cu ei” – George Merloi, FC Voluntari.

George Merloi s-a accidentat grav

George Merloi a trecut și printr-o accidentare gravă. El a spus că a avut dureri îngrozitoare și că s-a confruntat cu multe stări negative.

„Aveam o dorință foarte mare să joc acel meci și a venit acea fază. Și acum stau și râd cu mister și colegii, a fost o fază în care nu trebuia să fiu eu acolo, să recuperez, trebuia să fiu în zona mea și să aștept. Dar excesul de adrenalină de atunci m-a făcut să vreau să recuperez mingea aia. Toată lumea știe că nu sunt genul care să bage alunecări. Stați puțin, că mă ia cu emoții când revăd faza.

A fost o durere pe care n-am mai simțit-o de când joc fotbal, am simțit că mi-a amorțit tot piciorul pe loc. Le ziceam: 'Bă, s-a rupt'. Am plâns, l-am chemat pe tata, că era în tribună, și când am văzut am început să plâng. Era destul de nasol.

Multe gânduri îmi treceau prin cap, negative. Chestiile astea te întăresc în viață. Dacă mi s-a întâmplat, poate a fost cu un scop. Gânduri, țipete, supărări... Acum nici nu poți să știi când e mai bine să ți se întâmple. M-am tot gândit, dar n-am găsit răspunsul. Prima noapte a fost cea mai grea, dormeam 3 minute, mă trezeam. De durere și stres.Chiar într-o seară dormeam și am avut un coșmar, am visat faza și m-am trezit speriat, transpirat. Cred că m-am uitat de 300 de ori la fază, am văzut-o și în slow motion”, a povestit Merloi.