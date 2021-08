Ghiță, atac la Armand: „Dacă erai în Franța și îți băteai joc de Paris, te luau Vestele Galbene pe sus și te aruncau la tomberon”

„Hoața Clotilde care fură alegerile și a făcut avere căpușând banii României ne ține nouă lecții de morală? În loc să își dea demisia și să răspundă în fața procurorilor, Clotilde se ceartă cu mine pe Facebook. Spre deosebire de ea, care a venit să fure în România, eu am muncit din greu și am trudit pentru ca să îmi construiesc o viață, nu am luat bani degeaba de la Bechtel, nici nu am fraudat alegerile, ci mi-am câștigat mandatul prin votul cetățenilor, nu umblând la sacii cu voturi” , a scris deputatul pe social media.

Îi transmit hoaței Clotilde că munca nu a omorât pe nimeni!

Şi continuă: „A, că ea așa a primit misiune, să vină aici ca în colonie să căpușeze bugetul României, asta nu înseamnă că noi trebuie să o lăsăm să își facă de cap. Așa că madam Clotilde nu are nici un drept să facă pe moralista. Firma de consultanță Egis pe care o conducea a încasat peste 20 de milioane de euro de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Ca să facă ce? Să supervizeze Autostrada Bechtel care nu s-a mai făcut. Plus bani de la Distrigaz pentru altă țeapă dată statului român.

Păi când iei bani să nu faci nimic, normal că te duci la primărie, furi voturile, și apoi lași orașul în gunoaie, plin de șobolani, după care mai faci și pe mironosița!

Poate în Guadalupe e normal să fraudezi alegerile, în România nu este și nu vom permite să mai fim mințiți.

Voi, de la USR, sunteți o Rusine pentru București și pentru România! Dacă erai în Franța și îți băteai joc de Paris în halul acesta, te luau vestele galbene pe sus și te aruncau la tomberon!” a mai scris deputatul PSD.

Bine că vii în România să te dai mare edil, în timp ce sute de mii de francezi nu mai știu cum să scape de tăticul vostru Macron!

Deputatul continuă pe acelaşi ton extrem de critic în postarea sa şi spune că: „Vede o lume întreagă că în Franța șeful vostru îi bate pe protestatari și se comportă ca un dictator, dar veniți să ne dați nouă lecții de democrație, în timp ce voi vă cocoțați pe munții de bani pe care i-ați luat de la poporul român!

Așa că hai să spunem STOP! Cea mai simplă modalitate de a pedepsi frauda de la Sectorul 1 este să semnăm pentru demiterea lui Clotilde Până se mișcă procurorii cei imparțiali și justiția cea dreaptă să observe și ei hoția de la Sectorul 1, avem chiar noi puterea de a o demite pe Clotilde, semnând pentru referendumul de demitere al acesteia!”

„Clotilde trebuie aruncată la groapa de gunoi a istoriei, că tot îi plac ei gunoaiele”

„După o asemenea hoție nesimțită, după ce a sfidat o întreagă națiune, după ce ne-a tratat ca pe o colonie de sclavi fără drepturi, Clotilde trebuie dată ca exemplu tuturor celor care vin de afară să ne învețe democrația, ca apoi să ne fure ca în codru!

Clotilde trebuie să plece în cătușe pentru ca nimeni, vreodată, să nu mai îndrăznească să ne fure alegerile în timp ce ne dă lecții franțuzite!

Dar primul pas este să o demitem prin referendum! Semnați pentru plecarea lui Clotilde!” , este mesajul de pe pagina personală de Facebook.