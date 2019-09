Superstițioșii nu au curajul în această zi ghinionistă, să facă nimic, ca de exemplu încheierea unor contracte, sau să pornească într-o călătorie. Ghinionul apare atunci când a 13-a zi a lunii încalendarul gregorian cade într-o vineri. Un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an, de exemplu în 2015, data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie.

Superstiția zilei de „vineri 13” își are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri și a Marelui lor Maestru la ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței în data de vineri 13 octombrie 1307.

Ziua cu ghinion se confirmă atunci când cuiva i s-a întâmplat în această zi o nenorocire, ca de exemplu un accident rutier. O statistică a accidentelor rutiere a anului 2000 în Germania a arătat că, în zilele de vineri 13, au avut loc 894 de accidente în timp ce media accidentelor în celelalte zile era de 975.

