Gherghe Flutur îl susține pe Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidențiale. Ce îl recomandă pe fostul premier pentru funcția de președinte

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Flutur, a declarat că Nicolae Ciucă nu face de foarte mult timp parte din scena politică din România, dar că este o persoană care a demonstrat că a făcut față obstacolelor pe care le-a întâlnit. Flutur a mai adăugat că fostul premier este un om pe care te poți baza, iar din acest motiv Nicolae Ciucă este luat în calcul drept candidat al PNL pentru alegerile prezidențiale din 2024. De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a susținut că ldierul liberalilor este un om respectat în partid.

„Domnul Ciucă, domnul preşedinte Ciucă este un om hotărât, un om care se ţine de cuvânt, un om respectat, un om care şi ultima criză a încercat şi a închis-o, spun eu, cu decenţă şi se va ţine de cuvânt în continuare. De aici încolo, noi, Partidul Naţional Liberal, suntem mândri că avem un om care are un potenţial şi pentru următoarele alegeri. Vom vedea în interiorul partidului, vom vedea dacă îşi doreşte. Eu, personal, îl respect şi ştiu că foarte multă lume ar avea nevoie de un profil ca al lui Nicolae Ciucă pentru a conduce această ţară”, a spus Gheorghe Flutur.

„Căsătoria” dintre PNL și PSD

Flutur a fost întrebat și dacă PNL are garanții că Nicolae Ciucă va rezista unui an electoral, care a adus, de cele mai multe ori, probleme Guvernelor din România. Liberalul a explicat că cei care se gândesc în această perioadă la „acrobații politice” ar trebui să renunțe la orgolii și politici pentru că România are de atras foarte mulți bani din fonduri europene în următoarele luni. De asemenea, Flutur a subliniat că țara noastră trebuie să îndeplinească mai multe angajamente și acorduri internaționale.

„Românii aşteaptă o iarnă liniştită, cu facturi rezonabile. Astea nu se fac cu spectacol politic. Şi de aceea eu cred că această cultură de a trăi în coaliţie am învăţat-o şi noi mai mult, liberalii, şi PSD-ul. Pentru că dacă pe ici, pe colo, prin teritoriu, vom mai avea anumite… să zic, trebuie să avem capacitatea să le stingem la timp şi să vedem întregul. Dacă noi nu vom înţelege asta şi vom intra pasional să facem politică, nu cred că e bine. Dar nu cred că va fi cazul”, a spus Gheorghe Flutur.

Prim-vicepreședintele PNL a vorbit și despre guvernarea alături de PSD. Liberalul a susținut că România a fost apreciată pentru că PNL și PSD au dat dovadă de maturitate politică. De asemenea, Flutur a subliniat că a reușit să treacă peste vechile polemici cu social-democrații și să se așeze la masă cu aceștia pentru a rezolva probleme cu care România se confruntă. „Gândiţi-vă, şi vă vorbeşte un om cu 23 de ani de politică, am şi eu cicatrici politice în lupta cu PSD-ul, de unde vin, din nord, dar am fost capabil să le trec cu vederea, să zic aşa, sunt prescrise pentru mine”, a spus Flutur în timpul emisiunii „Info Plus” de la TVR Info.