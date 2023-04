Gheorghe Zamfir, mărturii despre cele mai negre perioade din viața sa. Cum a fost folosit şi apoi terfelit de politicieni

Gheorghe Zamfir s-a arătat dezamăgit de perioada când s-a implicat în politică susținând că politicienii s-au folosit de numele lui. Marele artist a împlinit pe 6 aprilie a împlinit vârsta de 82 de ani şi o carieră de peste 60 de ani. Gheorghe Zamfir a făcut parte din Partidul România Mare, al cărui președinte era Corneliu Vadim Tudor.

„Astăzi sunt 28, văzuți din altă perspectivă, cu înțelepciune, cu mulțumire și reverență, pentru tot ce am primit de la El, de la bunul Dumnezeu, de-a lungul vieții. Sperăm să mai îngăduie un sunet divin, o tușă de culoare, o literă pe-o foaie… Mulțumesc mult că-mi sunteți mereu oglindă de frumos și bine, dragii mei! Îmbrățișări!”, a scris marele artist de ziua sa.

Gheorghe Zamfir s-a arătat dezamăgit și trist de anumite perioade din viața sa, mai ales când s-a implicat în politică. Artistul este de părere că politicienii s-au folosit de numele și cariera lui.

Gheorghe Zamfir: „M-au terfelit, după care m-au părăsit și m-au uitat”

Gheorghe Zamfir recunoaște că a existat o perioadă în viața sa de care a rămas dezamăgit. Mai exact, Gheorghe Zamfir se referă la perioada în care s-a implicat în politică, făcând parte din Partidul România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor.

„Am fost atras în curse politice de oameni care s-au folosit de mitul și de numele meu. M-au terfelit, după care m-au părăsit și m-au uitat. Sunt foarte trist și dezamăgit de tot ceea ce mi s-a întâmplat”, a declarat Gheorghe Zamfir.

Mai exact, Gheorghe Zamfir a fost membru al Partidului România Mare, dar după ce Revista România Mare, a președintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor, îi atribuie afirmaţii antisemite, artistul este obligat să plece din partid, ba mai mult, în anul 2002, nu i se permite să concerteze în Israel, fiind oprit la aeroport şi obligat să se reîntoarcă în ţară. Ulterior, într-o conferință de presă, Gheorghe Zamfir a declarat că afirmaţiile antisemite nu îi aparţin şi că el nu este antisemit.

Gheorghe Zamfir, despre fosta soţie: Nu am iubit-o

Gheorghe Zamfir declara că nu a iubit-o niciodată pe fosta lui soție, Marie Noëlle. Artistul a mărturisit că aceasta l-a rugat să o ia de soție, altfel se va sinucide.

„Ea, înainte de mariaj, mi-a zis că se sinucide dacă nu o iau de nevastă, că eu sunt omul vieţii ei. Ca un bun creştin, nu am lăsat-o să-şi ia viaţa. Mi-a căzut la picioare. Am luat-o cu tot cu cei doi copii ai ei, chiar dacă nu am iubit-o. Am ţinut la ea, dar nu am iubit-o cu adevărat”, a mai spus Gheorghe Zamfir.

Divorțul dintre cei doi a durat cinci ani și a fost nevoit să-i plătească 5.300 de euro pensie de întreținere. În anul 2015 s-a căsătorit cu Nicoleta Beca, interpretă de muzică populară, mai tânără decât el cu 44 de ani, scrie viva.ro.