Cunoscutul interpret de muzică populară, Gheorghe Turda încearcă să-şi refacă viaţa după despărțirea de iubita lui, Nicoleta Voicu. El a trăit o poveste de iubire alături de Nicoleta Voicu, tot interpretă de muzică populară, timp de aproximativ un an.





Acum, Turda are grijă de propria sănătate după ce a suferit o operaţie destul de complicată, potrivit spynews.ro Merge des la control, iar evoluţia este una extrem de bună, aşa că nu are de ce să îşi facă griji. "Eu sunt perfect sănătos. Încă din ianuarie încoace, de când am fost la control, doamna doctor a fost foarte mulţumită de evoluţia operaţiei mele. Am fost operat, a durat 40 de minute. Tratamentul perfect, îl continui, dar nu pentru că trebuie, nu este necesar. Îl fac exact cum mi s-a spus. Sunt liniştit. Mă ocup de activităţile mele artistice. S-a încheiat, mai sunt nişte răbufniri, nu mă interesează", a spus Gheorghe Turda.

SURPRIZA la casele de schimb! La cat a ajuns un euro joi, chiar de Ziua Europei

Pagina 1 din 1