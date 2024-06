Social Gheorghe Stelian, cel cu stea în frunte. Cum a scăpat Stelu de dosare







Dorin Cocoș spune că Stelu este cel care a scăpat de dosare pentru că a știut la cine să apeleze. Cert este că din cauza lui Udrea și Cocoș au avut un dosar penal, care în cele din urmă a fost închis.

Dosare legate de terenuri

Anca Alexandrescu: Și doamna Udrea avea un teren de la domnul Gheorghe Stelian.

Dorin Cocoș: Care teren? Păi ăla ne-a nenorocit. Din cauza lui ne-a făcut și dosar penal mie și lui Elena, noroc că a venit un procuror al lui Dumnezeu și a închis dosarul.

Anca Alexandrescu: De ce?

Dorin Cocoș: Cum de ce? Păi el cu Ana-Maria Topoliceanu i-a vândut lui Elena, dar și Elena minte îngustă, în 2007 sa ia un teren pe care am dat 3 milioane dintr-un credit de la BRD, pe care teren nu se putea construi nici măcar un cotet de găini. Când m-am dus să cer PUZ la Sectorul 1 mi-a zis, Dorin, păi pe aici trece autostrada. Care autostradă? Că e lacul. Ăla în Dămăroaia, care era aproape de cimitir.

”Stelu ar fi fost salvat de dosare chiar de către Coldea”

Anca Alexandrescu: Chiar azi au prezentat colegii mei dosarul domnului Olăroiu și a fiului său în care apare implicat domnul Stelian, din nou.

Dorin Cocoș: Doamna Anca, cu Olăroiu sunt într-o relație deosebit de bună și îmi pare rău dacă, Domane ferește...

Anca Alexandrescu: A primit multe zeci de milioane de euro despăgubiri de la ANRP și e liber. Cine l-a salvat? Domnul Coldea?

Banii l-au scos pe Stelian Gheorghe basma curată

Dorin Cocoș: Cred. Există varianta să-l fi salvat și domnul Coldea, la momentul respectiv, atunci. Stelu e un băiat foarte isteț și un băiat care se face plăcut și se strecoară ca apa.

Anca Alexandrescu: Ce legătura are una cu alta? A dat bani unde trebuie?

Dorin Cocoș: Cred că da. Altfel cum vă explicați că n-a făcut o zi de arest, i s-au scos terenurile de sub sechestru și acum nu el are probleme, are fiul lui Olăroiu din câte am citit și eu. La vremea respectivă, pe vremea lui doamna Stanciu și a lui Ionuț Matei, alt ticălos mare, cred că mai mare decât Livia Stanciu.