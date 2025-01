Politica Motivul pentru care Gheorghe Flutur pleacă de la șefia PNL Suceava, după aproape 25 de ani. Cine îi va lua locul







Gheorghe Flutur a renunțat la conducerea PNL Suceava după aproape 25 de ani în fruntea organizației. El a declarat că a dorit să se retragă din funcție imediat după ce a pierdut președinția Consiliului Județean, în ciuda faptului că a obținut peste 40% din voturi.

Gheorghe Flutur, demisie cu răsunet

Gheorghe Flutur, liderul PNL Suceava, a anunțat că își va da demisia din funcția de șef al organizației județene a PNL Suceava, la o zi după ce prim-vicepreședintele filialei, Ioan Balan, a lansat atacuri la adresa sa. Flutur a menționat, într-un comunicat de presă, că a înaintat demisia sa conducerii centrale a PNL.

„Subsemnatul Gheorghe Flutur doresc să informez opinia publică că, astăzi, 21 ianuarie 2025, mi-am înaintat demisia din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PNL Suceava, demisie trimisă conducerii centrale a partidului. Reamintesc faptul că, imediat după alegerile locale din 2024, am avut intenţia de a demisiona din această funcţie deoarece pierdusem alegerile pentru Consiliul Judeţean Suceava, deşi obţinusem un scor de peste 40%, care însă nu a fost suficient”, transmite liderul PNL.

Gheorghe Flutur: „La acel moment, primarii PNL şi foarte mulţi membri ai partidului m-au rugat să rămân, având în vedere că urma un an electoral. Am acceptat să rămân în funcţie. Acum, la începutul acestui an, am realizat un bilanţ al carierei mele politice. Am fost, timp de aproape 24 de ani, preşedinte al organizaţiei liberale Suceava. Împreună cu membrii liberali, am avut multe realizări şi am lăsat o amprentă pozitivă în administraţia liberală suceveană. Totuşi, toate au un început şi un sfârşit. Mulţumesc tuturor membrilor liberali pentru spiritul de echipă, prietenie şi colaborare”.

Cine va prelua conducerea partidului?

Odată cu demisia lui Gheorghe Flutur din funcția de președinte al PNL Suceava, întreg Biroul Permanent al organizației s-a dizolvat. Conform statutului PNL, va fi numit un președinte interimar pentru Organizația Județeană, care va forma o nouă echipă de conducere.

Surse neoficiale sugerează că deputatul Ioan Bălan ar putea prelua conducerea interimară a filialei. Dar Ioan Bălan afirmă că nu intenționează să preia șefia liberalilor suceveni.

„Misiunea mea s-a încheiat....Nu mai comentez nimic”, a declarat deputatul Ioan Bălan pentru stiridinbucovina.ro.