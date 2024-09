Politica Flutur îi răspunde lui Ciolacu: Vrea și el să ne spună nouă, bucovinenilor - Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau







Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava și prim-vicepreședinte la nivel național, a reacționat imediat după ce Marcel Ciolacu a declarat că îl așteaptă în PSD.

Gheorghe Flutur îi răspunde lui Ciolacu: Aș putea să mă simit jignit

Gheorghe Flutur i-a răspuns premierului printr-o postare în mediul online:

„Eu aș putea să mă simit jignit de gluma domnului Ciolacu cu trecerea la PSD, el însă nu avea nici un drept să se simtă jignit cum că Buzăul ar fi în Moldova, dar încearcă și dumnealui deoarece este în campanie electorală. Înțeleg că a fost la Slatina lui Alexandru Lăpușneanu și vrea și el să ne spună nouă moldovenilor, bucovinenilor, <Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau>. Rămîne de văzut la vot!”.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu

Întrebat astăzi la Suceava despre o posibilă candidatură a primarului PNL, Ion Lungu, la alegerile parlamentare din partea PSD, Marcel Ciolacu a răspuns.

„Acest lucru e atributul Organizației Județene. Domnul Lungu parcă a fost primar PNL”. Apoi, domnul Ciolacu a adăugat ironic: ”Eu mi-aș dori… poate vine și domnul Flutur în PSD. Nu am nici o problemă”.

Gheorghe Flutur a făcut aluzie și la declarațiile lui Marcel Ciolacu despre moldoveni

Comentariile despre regiunea Moldovei au pornit din luna aprilie a acestui an, când premierul a declarat într-o conferinţă de presă la Timişoara: „Buzăul nu este în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”, vorbind despre proiectele de infrastructură din diferitele regiuni ale ţării, respectiv şi despre autostrada care leagă Moldova de restul ţării.

Marcel Ciolacu a clarificat ulterior că afirmația sa referitoare la Buzău, care a generat controverse, a fost doar o „glumă nepotrivită”. El a subliniat că asemenea glume despre diferite regiuni ale țării sunt adesea parte din umorul tradițional românesc.

Pentru a susține declarațiile sale, premierul a adus în discuție diverse investiții realizate de guvern în zona Moldovei. Acestea au fost prezentate ca dovezi ale angajamentului său față de dezvoltarea regiunii, în ciuda comentariului anterior.

„Alături de Sorin Grindeanu, anul acesta vom da drumul la 148 kilometri de autostradă, în sfârşit, din autostrada Moldovei. Azi, la Braşov am trecut şi intrăm şi în studiul de fezabilitate în ceea ce priveşte A13 Bacău-Braşov, care este cel mai uşor de făcut şi să uneşti Moldova în sfârşit de Ardeal şi de centru, de centrul ţării. Am făcut cu doamna ministru Deca, pentru că românii au plecat neexistând nici acel învăţământ dual, şi am făcut patru centre regionale. Am făcut şi la Iaşi, am făcut şi la Suceava, am făcut şi la Bacău, am făcut şi la Vrancea, am făcut şi la Buzău, tot e în Moldova, deci sunt cinci centre regionale...”