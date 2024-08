Politica Gheorghe Flutur, replică la atacurile PSD: Frica de PNL și Nicolae Ciucă este evidentă







București. Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL) și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a condamnat vehement atacurile la adresa PNL din partea Partidului Social Democrat (PSD) în cadrul congresului de astăzi. Flutur a descris comportamentul PSD drept „rușinos și penibil”, subliniind că evenimentul a devenit mai mult o platformă de atacuri politice decât o ocazie de prezentare a unor propuneri concrete pentru viitorul României.

Critici la adresa PSD și avertismente cu privire la problemele țării

„Este evident că aceste atacuri vin din frica față de Partidul Național Liberal și de Nicolae Ciucă în perspectiva alegerilor prezidențiale. În loc să prezinte soluții pentru problemele reale ale țării, PSD a ales să lanseze atacuri nedemne și să depășească orice limită a bunului simț,” a declarat Flutur într-o postare pe Facebook. El a făcut referire la contrastul dintre comportamentul responsabil al PNL și atitudinea agresivă și lipsită de respect a PSD-ului.

Gheorghe Flutur a subliniat că România se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv o criză agricolă generată de secetă, creșterea prețurilor alimentare și probleme legate de aprovizionarea cu apă. Cu toate acestea, în loc să abordeze aceste crize, PSD preferă să se angajeze în dispute politice sterile.

„Vremuri grele se arată, iar în loc să vină cu soluții pentru agricultură, să sprijine fermierii, să găsească modalități de a combate criza apei și de a pregăti țara pentru iarnă, ei aruncă cu pietre în partenerii de guvernare,” a continuat Flutur.

Flutur a emis mai multe avertismente și sugestii pentru PSD

În contextul recentelor negocieri la Bruxelles privind deficitul bugetar și fondurile europene, Flutur a criticat schimbarea bruscă de atitudine a PSD, calificând-o drept ipocrizie. „La Bruxelles au nevoie de parteneri de guvernare pentru a obține clemență și a debloca tranșele de bani europeni, dar acasă îi atacă fără reținere. Această lipsă de decență este de neînțeles,” a adăugat el.

Flutur a adresat și câteva sugestii pentru PSD, cerându-le să rezolve confuzia creată în rândul pensionarilor, care au fost induși în eroare cu privire la creșterea pensiilor.

„Sute de mii de pensionari sunt șocați să vadă că li se promit majorări, dar în realitate primesc pensii mai mici. Este responsabilitatea Ministerului Muncii să clarifice aceste erori de comunicare și legislație,” a subliniat liderul liberal.

În plus, Flutur a solicitat PSD să urgenteze finanțarea spitalelor prin fonduri europene, acuzând întârzierea adoptării unui act normativ necesar pentru alocarea fondurilor. „Un an de întârziere înseamnă un an pierdut în care s-ar fi putut construi spitale noi, esențiale pentru sistemul nostru de sănătate,” a punctat el.

Flutur: Apel la unitate și stabilitate în guvernare

Gheorghe Flutur a reamintit importanța stabilității guvernamentale, mai ales în contextul actualelor tensiuni internaționale, și a subliniat că alianța dintre PNL și PSD a fost formată pentru a asigura stabilitate în fața unor provocări externe, precum războiul din Ucraina.

„Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de unitate pentru a atrage și utiliza eficient fondurile europene. Avem nevoie de stabilitate și colaborare, nu de conflicte politice inutile,” a concluzionat el.

Nicolae Ciucă, candidatul de încredere al PNL pentru prezidențiale

În final, Gheorghe Flutur a reafirmat sprijinul PNL pentru Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale, caracterizându-l drept un lider integru, cu o carieră remarcabilă și o abordare cumpătată.

„PNL este pregătit să lupte în alegerile prezidențiale, și sunt convins că Nicolae Ciucă va ajunge în turul doi, oferind românilor un lider pe care se pot baza,” a subliniat Flutur. „De ce vă temeți, nu veți scăpa!” a avertizat el în încheiere, adresându-se direct celor din PSD.