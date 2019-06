Gheorghe Chioaru, președintele CARP „Omenia”: „Au trecut 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, iar pensionarii o duc din ce în ce mai greu”!

Crește sau nu punctul de pensie de la 1 septembrie? Răspunsul este așteptat cu sufl etul la gură de peste cinci milioane de pensionari. Politicienii spuns că da, bătrânii vor să vadă modifi carea pe cuponul de pensie.





Dacă punctul de pensie se va majora este un lucru bun susține, într-un interviu acordat pentru Evenimentul Zilei, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”OMENIA”, Gheorghe Chioaru, însă doar cu o condiție.

- EVZ: La ce anume vă referiți când susțineți că doar cu o condiție este bine dacă se majorează punctul de pensie?

- Gheorghe Chioaru: Punctul de pensie trebuie majorat pentru că pensionarii din România sunt foarte săraci, dar să nu scumpească alimentele. De obicei așa se întâmplă. Cresc salariile și pensiile, crește și prețul la mâncare. Au trecut 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, iar nivelul de trai al pensionarilor nu s-a îmbunătățit deloc. O duc din ce în ce mai greu.

- Era mai bine pe timpul lui Ceaușescu? Asta vreți să spuneți?

- Ceaușescu nu ne dădea mâncare, iar programul la televizor era unul amărât, acum mâncare se găsește pe toate drumurile, dar nu sunt bani pentru aprovizionarea populației. Cu o pensie de 600-700 de lei lunar se moare de foame. Iar pe medicamente, bătrânii dau toți banii. E foarte greu.

- Cam cât ar trebui să câștige lunar un pensionar din România ca să trăiască decent? Să își poată cumpăra și medicamente?

- În jur de 4.500-5.000 de lei. Eu așa apreciez, dar sunt slabe șanse ca un pensionar să ajungă să câștige atât. Deși merită.

- Nu e totuși mult, în condițiile în care mulți angajați câștigă acești bani în două sau trei luni?

- Ar fi logic să câștige atât, pentru că pensionarii de astăzi sunt cei care au făcut ieri obiectivele industriale cu care România se mândrește. Țara noastră era o forță în acest domeniu. Chiar dacă mulți l-au hulit pe Ceaușescu, ceea ce s-a făcut pe timpul domniei sale, că a fost ca un domn, ca un rege, nu s-a mai făcut nicăieri, iar dacă mai rămânea doi-trei ani la putere, Bucureștiul era port la Dunăre.

- De când sunteți președintele CARP Omenia ați reușit să înfiintați 44 de servicii sociale, toate menite să vină în sprijinul persoanelor vârstnice, pe lângă multe alte lucruri caritabile pe care le faceți pentru bătrâni. Și sunteți recunoscut pentru faptul că îi ajutați pe cei sărmani. Mai doriți să înființați și alte servicii?

- Mulți bătrâni pe care CARP Omenia îi ajută locuiesc la case, case mai amărâte, îmi spun că n-are cine să îi ajute să curețe coșul de fum. Mulți se încălzesc la sobe pe lemne. Vreau să angajez un coșar care să facă acest lucru, însă nu găsesc. De 4 ani tot caut și nimic.

- Ați mai reușit să avansați cu proiectul cantinei sociale?

- Prea puțin, pentru că nu sunt bani, însă voi continua acest proiect. Deocamdată am reușit să pavăm curtea unde vrem să ridicăm această cantină. Am cerut sprijin peste tot, dar nimic deocamdată. În această cantină 300 de persoane vor primi de mâncare, iar pentru alți 300 nedeplasabili, angajații Omenia le vor duce mâncare acasă. Asta doresc să fac, însă am nevoie de sprijin din partea tuturor celor care vor să îi ajute pe bătrâni.

- Ați fost ales să conduceți pentru încă patru ani Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciporc a Pensionarilor. Cum vedeți viitorul acestei federații?

- Depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă cu punctul de pensie, depinde de cum vor trăi pensionarii în perioada următoare. Bătrânii ar putea ieși în stradă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată.

