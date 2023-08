Gheboasă, un nou scandal. Ar fi bătut un polițist

Trapperul Gheboasă, Gabriel Emil Gavriș pe numele real, a fost acuzat că a bătut un polițist, dar fapta a fost prescrisă, susține un avocat prezent aproape zilnic în platourile de televiziune. În prezent, el este implicat într-un alt scandal uriaș din cauza melodiilor pe care le-a cântat la festivalul Untold.

Avocatul Adrian Cuculis a declarat că un anume polițist pe nume Valentin Prodan, din cadrul IPJ Dâmbovița, „a fost bătut violent de către numitul Gavriș (Gheboasa), la instigarea unui prieten de-a său în legătură cu un dosar penal pe care polițistul (victima) îl întocmise acestuia cu privire la infracțiuni la regimul rutier”.

„Politistul Prodan a fost batut violent de catre numitul Gavris (Gheboasa), la instigarea unui prieten de-al său in legatura cu un dosar penal pe care politistul (victima) il intocmise acestuia cu privire la infractiuni la regimul rutier.

Din nefericire pentru politistul Prodan, faptele lui Gavris (Gheboasa) s-au prescris , avand in vedere tergiversarea nejustificata a Parchetului care ancheta fapta de ultraj si varsta inculpatului la data savarsirii faptei(in minoritate).

Avand in vedere violenta cu care a fost batut de Gheboasa, prescrierea acelor fapte, nerespectarea de catre parchet a dispozitiilor instantelor de judecata, putem afirma ca la nivelul parchetului de pe langa Judecătoria Targoviste, ori s-au petrecut fapte grave de coruptie prin protejarea inculpatului Gavris, fie de grava neglijenta.

Astfe,l dupa 5 ani de zile de tergiversare a dosarului penal, vom fi nevoiti sa chemam in judecata Ministerul Public si personal procurorii de caz, pentru a raspunde in legatura cu acest dosar”, ne-a comunicat avocatul Adrian Cuculis.