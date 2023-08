Gheboasă, război cu Jandarmeria. „Ură de rasă la adresa mea”. Video

Gheboasă, pe numele său adevărat Gabriel Gavriș, a reacționat după ce a primit o amendă de 1.000 de lei pentru recitalul susținut pe scena Untold. Jandarmeria Cluj s-a autosesizat și a decis să-l sancționeze pentru tulburarea liniștii publice, prin proferarea de injurii și expresii vulgare de natură să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

Culmea este că, în public s-au aflat mai mulți politicieni, între care ministrul Justiției, Alina Gorghiu, primarul municipiului Cluj, Emil Boc, dar și fostul ministru de Interne Lucian Bode. Iar dacă este să ne luăm după fotografiile acestora de pe conturile de socializare, nu păreau deloc indignați sau tulburați de versurile lui Gheboasă.

El a arătat că este singurul „țigan” – black skin (piele neagră – n.red) – care a cântat la Untold. Mai mult, acuză autoritățile că stau cu mâinile încrucișate, în condițiile în care este înjurat și insultat pe Facebook de persoane mai în vârstă, deranjate de versurile sale. Artistul acuză că adevăratul rasism este ceea ce se petrece la adresa sa, în spațiul online.

Gabriel Gavriș – Gheboasă – a anunțat că și-a luat deja un avocat și va contesta sancțiunile pe care i le-au aplicat jandarmii în justiție.

„Mi-au făcut plângere la Consiliul de Combatere a Discriminării pentru piesa «Dă-i țiganca», pe care am cântat-o la Untold. E posibil așa ceva?! Mi se pare revoltător ca doar eu să primesc amendă 1.000 de lei, pe care, bineînțeles, nu o s-o plătesc. O să merg în instanță. Deja am și un avocat”, a spus Gabriel Gavriș într-un video pe TikTok.