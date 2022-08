Gestul lui David Popovici care a mobilizat internetul. Și-a donat casca și ochelarii pentru o fostă vicecampioană mondială, diagnosticată cu cancer

David Popovici vine în ajutorul unei alte sportive, Florentina Filipovici, vicecampioană mondială la canotaj, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiu avansat.

„Ea are nevoie de o casă, pentru ca fetița și băiețeii ei să poată să crească în liniște și în siguranță. De aceea, donez Fundației Hope and Homes for Children casca și ochelarii cu care am concurat recent la Mondiale și vă rog pe voi, cei care mi-ați fost aproape mereu cu gândurile și energia voastră, să întindeți o mână de ajutor acestui om. Să fim buni și să fim mulți!”, a menționat David Popovici.

El a mai precizat că pentru a o ajuta pe Florentina el și-a donat casca și ochelarii cu care a concurat, fără să stea pe gânduri, iar dacă acestea aduc bucurie, siguranță și puțin bine, o face cu toată inima. Apoi el i-a îndemnat pe toți cei care îl urmăresc să doneze o sumă minimă pentru a o ajuta pe Florentina să aibă o casă pentru ea și pentru cei trei copii.

Cazul Florentinei, vicecampioană mondială la canotaj

Situația în care se află fosta sportivă a fost adusă în atenția publică de organizația Hope and Homes for Children România, care a întreprins o campanie de donare de bani pentru a o ajuta.

„În trei săptămâni de la începutul campaniei am reușit să strângem cu ajutorul vostru peste 100.000 lei, din peste 1200 de donații!”, a menționat organizația pe pagina lor.

Organizația a mai adăugat că acum câteva luni și-au luat un angajament față de Florentina, mamă a trei copii, fostă vicecampioană la canotaj juniori, pentru a-i construi o casă, deoarece aceasta nu are unde să locuiască împreună cu cei trei copii ai ei.

Dacă donezi, poți câștiga banii și casca lui David Popovici

Potrivit organizației, toți cei care donează minimum 25 de lei pentru cauza Florentinei, vor intra automat în cursa de tragere la sorți, în urma căreia pot câștiga casca și ochelarii donați de campionul mondial, David Popovici, potrivit galantom.com.