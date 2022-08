Guvernul majorează premiile acordate sportivilor performanți. Premierul Nicolae Ciucă anunță o creștere de 50%

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că premiile destinate sportivilor care au obținut rezultate excepționale vor fi majorate cu 50%. El a vorbit despre acest lucru în cadrul evenimentului organizat la Palatul Victoria pentru recompensarea sportivilor medaliați cu aur la competițiile internaționale. Au fost recompensați sportivi care au făcut performanță la natație, atletism, canotaj, scrimă, tenis de masă și haltere.

„Am avut o discuție cu ministrul Finanțelor și am decis ca în ședința viitoare de guvern să majorăm premiile care vă sunt acordate cu 50%. Este un gest cât se poate de firesc în baza resurselor pe care le avem. Am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui David Popovici după 48 de ani. Am fi vrut să facem același premiu pentru toată lumea, dar în momentul de față bugetul atât ne permite”, a declarat Nicolae Ciucă în cadrul ceremoniei care s-a desfășurat la sediul Guvernului.

Premierul a precizat că decizia va fi pusă în practică după ce va fi adoptat un act normativ de reglementare, în viitoarea ședință de guvern. Nicolae Ciucă a arătat că este un gest cât se poate de firesc, în baza resurselor pe care Guvernul le are.

„Am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui David Popovici, după 48 de ani, am fi vrut să facem acelaşi gest pentru toată lumea, în momentul de faţă bugetul atât ne permite şi sper ca, în funcţie de rezultate, performanţa să ne inspire şi pe noi şi să performăm din punct de vedere administrativ, să putem să avem rezultate economice şi financiare mai bune, să putem să asigurăm o recunoaştere pe măsura eforturilor dumneavoastră”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Eduard Novak a lipsit de la ceremonie

La ceremonia de la Palatul Victoria au fost invitați să participe sportivii, antrenorii, șefii de federații și conducerea Comitetului Olimpic Român. A fost absent, însă, ministrul Sportului, Eduard Novak. Pentru că unii sportivi se află la competiții internaționale sau în cantonament, precum campionul la natație David Popovici, aceștia nu au luat parte la ceremonia organizată la sediul Guvernului.

Nicolae Ciucă a arătat că, de foarte multe ori, se spune că sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai României.

„Aşa este, datorită rezultatelor, ambiţiei şi eforturilor, reuşiţi să duceţi însemnele României pe toate continentele lumii. Ştim foarte bine că v-aţi pregătit în condiţii nu tocmai normale. În ultimii ani, criza pandemică a afectat şi domeniul sportiv şi, cu toate acestea, când probabil nimeni nu se mai aştepta să avem acest moment de satisfacţie şi mândrie naţională, voi aţi reuşit ca la competiţiile la care aţi participat să obţineţi rezultate deosebite”, a declarat Nicolae Ciucă.