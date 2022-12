Gestul făcut de Simona Halep pentru mai mulți copiii. Totul a apărut pe Internet

Simona Halep a făcut un gest inedit înainte de Crăciun. Ea și-a făcut simțită prezența la serbarea unei școli din Constanța și a cântat cu elevii colinde. Jucătoatea de tenis ar putea rămâne acasă de sărbători.

Simona Halep le-a adus zâmbetul pe buze elevilor și s-a filmat în timp ce cântau cele mai cunoscute colinde. Conducerea școlii a publicat și filmări cu vizita jucătoarei de tenis.

„A fost minunat! Mulțumit tuturor! Simona Halep ne-a onorat cu prezența și a cântat alături de noi!”, au spus reprezentanții școlii de muzică. Cel mai probabil, Halep va rămâne la Constanța pentru a petrece Crăciunul în familie, având în vedere că nu a fost acceptată la turneele australiene din cauza suspendării.”, a spus Simona Halep, potrivit Spynews.



Simona Halep, acuzată de dopaj înainte de Crăciun

Chiar dacă sărbătorile se apropie, Simona Halep nu a scăpat de scandalul de dopaj în care este implicată. Ea a fost acuzată de consumul unei substanțe interzise în rândul sportivilor la US Open 2022 și a fost suspendată. Este vorba de substanța Roxadustat.

„Este cel mai mare șoc din viața mea.De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani.”, a fost o parte din mesajul transmis de Simona Halep pe rețelele de socializare.

Mai mult, Simona Halep nu va putea să participe nici la US Open 2023.

„19 jucătoare din Top 20 WTA sunt înscrise, singura excepție fiind Simona Halep, suspendată provizoriu”, a fost informația oficială transmisă de WTA în urmă cu câteva zile.