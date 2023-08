Gestul bizar făcut de Putin. Un clip în care Vladimir Putin susține un discurs la Kremlin a stârnit un val de ironii și bancuri pe platformele sociale. La un moment dat, el face un gest ca și cum și-ar privi ceasul, la mâna stângă.

Momentul a fost surprins la o ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale din Rusia. Șeful de la Kremlin a vorbit, cu acest prilej, despre situația economiei ruse.

Gestul bizar făcut de Vladimir Putin a fost sesizat de Anton Gherașcenko, un consilier din cadrul ministerului ucrainean al internelor. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare pe acest subiect. Oficialul de la Kiev a spus că la ședința de la Kremlin, Putin ar fi fost înlocuit de o dublură.

„Putin a uitat că poartă ceasul pe mâna sa dreaptă. Ce se întâmplă?”, a scris Anton Gherașcenko.

Despre ce este vorba. Vladimir Putin obișnuiește să poarte ceasul pe mâna dreaptă, deși nu este stângaci. În trecut, el a explicat că face acest lucru deoarece coroana ceasului îi zgârie încheietura.

„Port ceasul pe mâna dreaptă deoarece în felul acesta coroana [ceasului] nu îmi zgârie încheietura. Atâta tot”, a explicat Putin.

Iar mai apoi a reluat răspunsul, cu alt prilej, fapt ce a atras atenția asupra obiceiului său.

„Dacă îl porți pe mâna stângă, atunci coroana, care se învârte, face [purtatul ceasului] inconfortabil și dureros. De aceea l-am mutat pe cealaltă încheietură”, spunea dictatorul de la Kremlin.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn’t Putin?

What’s going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO

