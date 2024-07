International Germania se teme de o revoluție islamică. O importantă asociație musulmană a fost interzisă







Ministerul de Interne al Germaniei a declarat miercuri că a interzis asociația Centrul Islamic Hamburg (IZH) și organizațiile sale subsidiare, afirmând că aceasta urmărește scopuri islamiste radicale.

Ministerul a precizat într-o declarație că 53 de sedii ale organizației au fost percheziționate de autoritățile din opt state germane miercuri dimineață, în urma unui ordin judecătoresc.

Pe lângă IZH din Hamburg, care include una dintre cele mai vechi moschei din Germania, cunoscută pentru exteriorul său turcoaz, au fost interzise și subgrupurile sale din Frankfurt, München și Berlin. Ca urmare, patru moschei șiite vor fi închise, a declarat ministerul. IZH nu a fost disponibil pentru comentarii, iar site-ul său web nu a fost accesibil publicului. Dovezile de la o percheziție anterioară a 55 de proprietăți, efectuată în noiembrie, au stat la baza interzicerii de miercuri a IZH, cunoscut în germană drept Islamisches Zentrum Hamburg, a declarat ministerul. „Astăzi, am interzis Islamisches Zentrum Hamburg, care promovează o ideologie islamist-extremistă, totalitară în Germania”, a declarat ministrul de interne Nancy Faeser. „Această ideologie islamistă se opune demnității umane, drepturilor femeilor, unui sistem judiciar independent și guvernului nostru democratic”. Ea a declarat că dorește să clarifice faptul că „această interdicție nu se aplică în niciun caz practicii pașnice a religiei șiite”.

Revoluție în Germania?

Ministerul a declarat că IZH a acționat ca un reprezentant direct al liderului suprem al Iranului și a încercat să provoace o revoluție islamică în Germania, care ar crea un regim teocratic. În plus, IZH promovează antisemitismul și gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, care este, de asemenea, interzisă, a declarat acesta, notează Reuters.

O estimare a creșterii populației musulmane în Europa până în 2050 Andrei Caramitru scrie pe aceasta tema pe Facebook urmatoarele: „Populația musulmană din Europa e cam de 40-50 milioane de oameni. Si creste mult mai rapid decât populația non-musulmana. E acum spre 10% din total in Austria, Suedia, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Elveția, UK, Norvegia, Danemarca. Dar stau aproape toti in orașele mari unde sunt pe la 20-30% din total.

Posibil ca pana in 2050 – prin imigrație si ei făcând mai mulți copii – sa devină majoritari in multe orase mari din Europa de Vest. (In SUA sunt doar 1%, acolo nu exista tendința asta).”