Există o probabilitate de 90% ca cel puțin un an între 2021-2025 să devină cel mai cald înregistrat, ceea ce ar scoate 2016 din topul clasamentului, conform Global Annual to Decadal Climate Update, produs de Met Office din Marea Britanie.

În acest context, Germania vorbește despre dezastrul care urmează, despre daunele majore ale naturii, infrastructurii şi sistemelor economice. Efectele încălzirii globale în Germania vor provoca daune majore naturii, infrastructurii şi sistemelor economice, potrivit unui nou raport guvernamental publicat luni la Berlin.

Ministrul Mediului, Svenja Schulze, a declarat că riscurile au crescut semnificativ de la ultimul astfel de raport în 2015

„Bazele noastre naturale pentru viaţă, cum ar fi solurile, pădurile şi cursurile de apă, sunt deosebit de afectate”, a spus ministrul german.

„În scenariul schimbării climatice majore, mai multe regiuni şi un număr tot mai mare de sectoare ale vieţii şi economia vor fi afectate până la mijlocul secolului”, a spus Schulze.

Analiza comandată de guvern şi efectuată la fiecare şase ani este văzută ca fiind cea mai cuprinzătoare din Germania. Experţi din numeroase autorităţi federale contribuie la un astfel de raport.

Autorii au analizat 100 de efecte ale schimbărilor climatice şi modul în care acestea interacţionează, investigând două scenarii până în anul 2100. Cazul pesimist presupune încălzirea cu trei grade Celsius până la mijlocul secolului, comparativ cu epoca industrială timpurie.

„În jurul anului 1950, în Germania erau în medie trei zile pe an în care temperatura depăşea 30 de grade Celsius. În prezent s-a ajuns la 10 zile”, a precizat Schulze.

Rezultatele sunt valuri de căldură, incendii forestiere, secete, lipsă de apă, ploi abundente şi inundaţii, a spus ea.

„Acestea sunt consecinţele iniţiale şi în parte, devastatoare care ne arată că nu putem permite pur şi simplu ca schimbările climatice să-şi urmeze cursul şi să ne adaptăm la consecinţe”, a menţionat ministrul german, potrivit Agerpres.

Îngrijorare la nivel internațional

Actualizarea anuală valorifică expertiza oamenilor de știință din domeniul climei, recunoscuți la nivel internațional, și cele mai bune sisteme de predicție de la centrele climatice de top din întreaga lume, pentru a produce informații practice pentru factorii de decizie.

„Acestea sunt mai mult decât statistici”, a declarat secretarul general al OMM, prof. Petteri Taalas. „Creșterea temperaturilor înseamnă mai multă topire a gheții, niveluri mai ridicate ale mării, mai multe valuri de căldură și alte condiții meteorologice extreme și impacturi mai mari asupra securității alimentare, sănătății, mediului și dezvoltării durabile” a spus el.

Acordul de la Paris urmărește să mențină creșterea temperaturii globale în acest secol cu ​​mult sub 2 ° C grade Celsius peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile pentru a limita creșterea temperaturii și mai mult la 1,5 ° C. Angajamentele naționale de reducere a emisiilor sunt în prezent departe de ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Anul 2021 și negocierile cruciale privind schimbările climatice, COP26, au fost descrise pe scară largă drept o șansă de a preveni schimbarea climatică să scape din ce în ce mai mult de sub control. Abordarea schimbărilor climatice a fost, de asemenea, o prioritate pe agenda Summit-ului liderilor G-7 găzduit de Regatul Unit în perioada 11-13 iunie.