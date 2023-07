Georgiana Lobonț, mamă pentru a treia oară. A aflat de sarcină după ce soțul a anunțat divorțul

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș, au aflat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Artista și partenerul ei de viață mai au doi copii, Eduard- Nicholas (4 ani) și Irina- Maria (3 ani). Anunțul cu privire la cel de-al treilea copil a fost făcut chiar de cântăreață, la scurt timp după ce a făcut testul de sarcină.

„Oameni buni, nu știu dacă e bine să fac chestia asta. Nu îmi vine să cred, ce arată aici, două liniuțe. V-am spus că sunteți primii, primii care aflați când sunt însărcinată. Tremură carnea pe mine, sunt gravidă. Vai de capul meu, o să mai avem un copil. Mama de trei copii. Nu îmi vine să cred. Mi-a întârziat menstruația și am zis să mai aștept câteva zile.”, a anunțat Georgiana Lobonț, pe Instagram.

Artista a vorbit și despre sentimentele pe care le are în legătură cu cea de-a treia sarcină. Georgiana Lobonț simte că va avea încă un băiețel și i-a ales deja numele. Cântăreața de muzică de petrecere a precizat că sarcina nu a fost una programată, ci o întâmplare care o bucură extrem de mult.

„Simt așa că o să fie băiat și o să îl cheme Luca. Noi îl așteptăm pe Luca, așa credem, că o să fie un băiețel pe care o să îl cheme Luca. Atât sunt de bucuroasă că nici nu mai am cuvinte, nu îmi vine să cred. Ziceam Doamne ajută să se întâmple cumva să rămân însărcinată.(…) Nu am programat nimic, la întâmplare, exact cum a venit cu Irinuca, la întâmplare. Ne dorim un copil sănătos, că e fetiță, că e băiat, nu contează. Că sunt gemeni… sănătoși să fie”, a mai spus artista.

Soțul Georgianei Lobonț a anunțat public că va divorța de artistă

În urmă cu câteva luni, presa mondenă vuia. Soțul Georgianei Lobonț a anunțat că va divorța de artistă, însă nu după mult timp cântăreața a postat mai multe imagini cu ei în care păreau fericiți, fapt care a creat controverse.

Ulterior, Georgiana Lobonț a mărturisit că soțul ei era puțin euforic în vacanță și a vrut să creeze vâlvă în presă cu acest subiect. Ea a precizat că există certuri în familia lor, însă niciodată nu s-a pus problema unui divorț.

„Băieţii au consumat la bar, se simţeau bine, ca atunci când eşti în vacanţă. Şi când a apărut zvonul în presă, Rareş a zis că «Staţi să vedeţi ce ştire vă dau eu». Am rămas şocată, nu eram bine deloc. Eram în vacanţă, nu aveam nevoie de aşa ceva. Normal că mai sunt discuţii între noi doi, ca în orice alt cuplu, dar nu există posibilitatea unui divorţ.

Am postat pozele din vacanţă pentru că voiam să uit tot, mi-am închis telefonul. Nu îmi venea să cred când am citit articolul, mă gândeam la toţi cei de acasă. Aşa că am decis amândoi să nu mai spunem nimic, să nu mai dăm declaraţii legate de treaba asta”, a spus Georgiana Lobonț, într-o intervenție televizată la Antena Stars.

Rareș Ciciovan gelos pe popularitatea soției sale

Soțul Georgianei Lobonț a făcut și el declarații legate de acest subiect. A mărturisit că uneori este gelos pe succesul soției sale. Cel mai tare l-a deranjat faptul că este cunoscut drept „soțul Georgianei”, deși are și el unele merite în succesul pe care cântăreața îl are.

„Uneori, am fost poate ușor gelos pe notorietatea soției. În multe locuri unde mergem, ea e vedeta. Doar ea! Lumea nu știe că am și eu partea mea de contribuție. Mie mi se spune soțul Georgianei, de cele mai multe ori!

Așa că am decis să-mi găsesc și eu un nume de scenă. De acum înainte voi fi Mister Divorț. Lumea mă va ține minte mult mai ușor!”, se amuză el pe seama situației create.