International

Georgia Meloni, dispută cu un lider sindical după ce a fost numită „curtezana” lui Trump

Comentează știrea
Georgia Meloni, dispută cu un lider sindical după ce a fost numită „curtezana” lui TrumpSursă foto: Captură de ecran X.com
Din cuprinsul articolului

Premierul italian Giorgia Meloni l-a criticat pe Maurizio Landini, liderul celui mai mare sindicat din Italia și organizator al protestelor pro-Palestina, după ce  acesta a acuzat-o pe Meloni că nu a reacționat pentru pacea din Gaza, limitându-se la„  a juca rolul de curtezană lui Trump”, potrivit The Guardian.

Giorgia Meloni, criticată de liderul sindicatului CGIL

Tensiunile politice din Italia s-au amplificat după ce liderul sindical Maurizio Landini, șeful CGIL, a acuzat-o pe premierul Giorgia Meloni că „nu a mișcat un deget” pentru a contribui la pacea în Gaza. Landini a criticat-o dur pe Meloni, susținând că aceasta s-a limitat la „a juca rolul de curtezană a lui Trump”, în timp ce italienii ar fi fost cei care „au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea țării”.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după summitul pentru pace din Egipt, la care Meloni a participat alături de alți lideri mondiali. Reacția premierului nu s-a lăsat așteptată. Pe rețelele sociale, Meloni a ironizat afirmațiile liderului sindical, sugerând că acesta este „tulburat de o nemulțumire în creștere”.

Premierul a publicat o captură de ecran cu definiția cuvântului „curtezană”, explicată ca „femeie de moravuri ușoare; eufemism, prostituată”.

Unde te poți bucura de magia Halloween-ului în România. Patru destinații înfricoșător de atractive
Unde te poți bucura de magia Halloween-ului în România. Patru destinații înfricoșător de atractive
Rețeta de gogoși cu mere, fără aluat dospit. Un răsfăț de toamnă
Rețeta de gogoși cu mere, fără aluat dospit. Un răsfăț de toamnă

Meloni și Landini, schimb dur de replici după acuzațiile privind conflictul din Gaza

Premierul Meloni a răspuns din nou criticilor venite din partea liderului sindical Maurizio Landini, acuzându-și adversarii de stânga de ipocrizie. Ea a afirmat că, timp de decenii, aceștia „au ținut lecții despre respectul pentru femei”, dar acum „critică o femeie numind-o prostituată”.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni Sursa: Dreamstime.com

În replică, Landini a respins acuzațiile de sexism, susținând că nu a avut nicio intenție ofensatoare și că expresia a fost folosită într-un sens figurat. „Nu au existat insulte sexiste”, a declarat el, explicând că a folosit termenul „curtezană” pentru a o descrie pe Meloni drept „sluga lui Trump”.

Premierul italian iși dorește o relație de prietenie cu președintele american

Meloni a cultivat o relație apropiată Donald Trump, care a laudat-o în mai multe ocazii. În timpul unui discurs rostit în Egipt, Trump i s-a adresat direct, numind-o „frumoasă” și glumind că, în Statele Unite, o astfel de remarcă „ar însemna sfârșitul carierei politice”.

Președintele american s-a întors către Meloni și i-a spus „Te deranjează dacă spun că eşti frumoasă? Pentru că eşti cu adevărat frumoasă”.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:40 - Când vor resimți românii, cu adevărat, impactul măsurilor fiscale
09:31 - Care sunt cele patru tipologii ale tinerilor din România. Studiu
09:20 - Unde te poți bucura de magia Halloween-ului în România. Patru destinații înfricoșător de atractive
09:10 - Georgia Meloni, dispută cu un lider sindical după ce a fost numită „curtezana” lui Trump
08:59 - Rețeta de gogoși cu mere, fără aluat dospit. Un răsfăț de toamnă
08:50 - Plâng chitarele. A murit una din legendele formaţiei ,,Noroc”

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale