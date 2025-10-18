Georgia Meloni, dispută cu un lider sindical după ce a fost numită „curtezana” lui Trump

Premierul italian Giorgia Meloni l-a criticat pe Maurizio Landini, liderul celui mai mare sindicat din Italia și organizator al protestelor pro-Palestina, după ce acesta a acuzat-o pe Meloni că nu a reacționat pentru pacea din Gaza, limitându-se la„ a juca rolul de curtezană lui Trump”, potrivit The Guardian.

Tensiunile politice din Italia s-au amplificat după ce liderul sindical Maurizio Landini, șeful CGIL, a acuzat-o pe premierul Giorgia Meloni că „nu a mișcat un deget” pentru a contribui la pacea în Gaza. Landini a criticat-o dur pe Meloni, susținând că aceasta s-a limitat la „a juca rolul de curtezană a lui Trump”, în timp ce italienii ar fi fost cei care „au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea țării”.

Declarațiile sale au venit la scurt timp după summitul pentru pace din Egipt, la care Meloni a participat alături de alți lideri mondiali. Reacția premierului nu s-a lăsat așteptată. Pe rețelele sociale, Meloni a ironizat afirmațiile liderului sindical, sugerând că acesta este „tulburat de o nemulțumire în creștere”.

Premierul a publicat o captură de ecran cu definiția cuvântului „curtezană”, explicată ca „femeie de moravuri ușoare; eufemism, prostituată”.

Premierul Meloni a răspuns din nou criticilor venite din partea liderului sindical Maurizio Landini, acuzându-și adversarii de stânga de ipocrizie. Ea a afirmat că, timp de decenii, aceștia „au ținut lecții despre respectul pentru femei”, dar acum „critică o femeie numind-o prostituată”.

În replică, Landini a respins acuzațiile de sexism, susținând că nu a avut nicio intenție ofensatoare și că expresia a fost folosită într-un sens figurat. „Nu au existat insulte sexiste”, a declarat el, explicând că a folosit termenul „curtezană” pentru a o descrie pe Meloni drept „sluga lui Trump”.

Meloni a cultivat o relație apropiată Donald Trump, care a laudat-o în mai multe ocazii. În timpul unui discurs rostit în Egipt, Trump i s-a adresat direct, numind-o „frumoasă” și glumind că, în Statele Unite, o astfel de remarcă „ar însemna sfârșitul carierei politice”.

Președintele american s-a întors către Meloni și i-a spus „Te deranjează dacă spun că eşti frumoasă? Pentru că eşti cu adevărat frumoasă”.