Georgia Meloni a anunțat reformele pregătite în Italia: „Trebuie să reducem costurile pentru forța de muncă, iar susținerea natalității este prioritară”

COVID-19. „Referitor la ceea ce s-a întâmplat în China, ne-am mișcat imediat, în conformitate cu ceea ce am cerut în trecut: am dispus testarea pentru toți pasagerii care sosesc din China, dar măsura este eficientă dacă este luată de întreaga UE.

Prin urmare, am trimis o scrisoare către Bruxelles. Ne așteptăm ca UE să colaboreze în acest sens. Trebuie să înțelegem dacă cei care sosesc sunt acoperiți de vaccinuri sau nu.

Din primele cazuri de Covid secvențiate de la persoane venite din China, „15 sunt cu varianta Omicron, deja prezentă în Italia, iar acest lucru ar trebui să fie destul de liniştitor. Cazul Chinei o demonstrează: muncim asupra responsabilizării, și nu a constrângerii: situaţia este sub control”, a declarat premierul Giorgia Meloni. „Mă gândesc la o autoritate cu rol de observare a situației legate de Covid-19”, a adăugat Meloni, citată de ansa.it.

Reforma fiscală

„Confirm că dorim să mergem mai departe în privința reformei fiscale, după linii directoare vizibile deja în manevra financiară prin articolele din buget”, a spus Meloni, precizând că printre „directivele asupra cărora trebuie să acționeze reforma, se numără și reducerea costurilor pentru forța de muncă și că trebuie făcut mult mai mult în acest sens”. „Am dat un semnal prin reducerea impozitelor, dar aș dori să mergem mai departe în acest sens.

Obiectivul nostru legislativ sunt cinci puncte de reduceri și vom vedea dacă putem face asta, ceva mai mult sau mai puțin”. Al doilea obiectiv este „impozitarea, care să țină cont de componența nucleului familial. Considerăm problema sprijinului parental o prioritate, iar fiscalitatea trebuie să țină cont și de acest lucru”, a declarat Meloni. Pentru Meloni, chestiunea are semnificație și „cu privire la stabilitatea forței de muncă”. În cele din urmă, al treilea obiectiv este promovarea unei „taxe care să ofere stimulente pentru cei care se implică și creează bogăție: cu cât angajezi mai mult, cu atât plătești mai puțin”, a concluzionat Meloni.

Natalitatea

Chestiunea „demografică este o prioritate absolută pentru noi și, prin urmare, este și o prioritate economică. Considerăm problema sprijinului parental o prioritate și, prin urmare, și fiscalitatea trebuie să țină cont de acest lucru”, a afirmat premierul Giorgia Meloni într-o conferință de presă.

PNNR

„Sunt bucuroasă că Guvernul italian a reușit să atingă toate cele 55 de obiective prevăzute pentru a trimite acum scrisoarea” către UE „și a solicita tranșa de 19 miliarde de euro. Când am venit la putere, 25 din cele 55 de obiective erau realizate. Am lucrat pentru a le termina pe celelalte 30. Această ștafetă a funcționat, mă bucur că am reușit. Cum? Cu alegerea politică de a concentra competențele PNRR sub îndrumarea unui singur minister și de a plasa Fondurile coeziunii europene sub aceeași competență, pentru a evita suprapunerile”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni, la conferința de presă de sfârșit de an.

Fondul de salvare a satelor

„Cred că ratificarea MES este secundară: problema este că, având în vedere că Italia nu va accesa niciodată MES atât timp cât eu voi avea un cuvânt de spus, mă tem că nici ceilalți nu îl vor accesa. După Grecia, nu a mai fost activat de nimeni. Dacă reforma va fi aprobată sau nu, cred că acel fond nu va fi folosit. Condițiile lui sunt prea stricte, este un creditor privilegiat, produce probleme semnificative privind utilizarea obligațiunilor de stat, dobânzile cresc. Să fim în situația de a ține blocate zeci de miliarde, când este nevoie de bani? Nu. Dar aș vrea să înțeleg dacă există marje care să permită mai degrabă decât să ratificăm o reformă, să lucrăm la ceva diferit, cu condiții diferite și poate cu obiective mai clare. Pentru asta îmi voi dedica munca în următoarele ore”, a declarat premierul Giorgia Meloni la conferința de presă de la sfârșitul anului.

Măsuri economice

„Proiectul de buget a fost aprobat cu o zi înaintea celor din ultimii doi ani: dincolo de dezbaterea legitimă și de divergențe, a existat dorința de a lucra bine și de a respecta termenele și angajamentele, am reușit”, a spus Meloni. „Am încredere în aliații mei din guvernare. Dincolo de dezbaterile naturale din cadrul unei majorități și de diferitele nuanțe din programele partidelor individuale, există o viziune comună. Este normal să existe dezbateri. Apoi, contează faptele”, a spus prim-ministrul italian, vorbind despre relațiile din coaliție după aprobarea măsurilor economice. „Găsesc un climat absolut pozitiv în majoritate, nu mă pot plânge și nu o spun din curtoazie”, a adăugat Meloni.

„Nu există amnistii: am făcut o normă, care cere tuturor să își plătească datoriile, cu o majorare, permițând plata în rata. Singurele dosare prescrise sunt cele de peste șapte ani și mai mici de 1.000 de euro. Vrem să ne imaginăm un nou tip de dialog cu contribuabilii, dar fără a favoriza absolut deloc evaziunea fiscală”, a spus Meloni.

Qatargate

Cu privire la scandalul Qatargate, „un lucru m-a enervat foarte tare: mulți colegi internaționali definesc aceste fapte cu termenul de „italian job”, ca și cum ar fi o pată pe națiunea noastră. Cazul nu-i privește doar pe italieni, ci și pe belgieni, greci și exponenți ai altor națiuni. Cel mult este o problemă de partid, un socialist job”, a declarat premierul Giorgia Meloni.

Vouchere

„Trebuie să fim atenți la o piață a muncii profund schimbată, nu mai există doar contractele pe durată nedeterminată. Sunt vremuri în care sunt muncitori care au nevoi diferite, mă gândesc la vouchere, o problemă care privește anumite tipologii de muncitori. Cred că este mai bine să le reglementăm, diversificând tipurile de contracte și efectuând controale, decât să riscăm ca munca să fie la negru”, a declarat președintele Consiliului de Miniștri italian, Giorgia Meloni, la conferința de presă de la sfârșitul anului.

Interceptări

„Interceptările sunt un instrument extraordinar la dispoziția magistraturii, dar abuzarea de ele trebuie limitată”, a spus președintele Consiliului de Miniștri, Giorgia Meloni, vorbind despre „acel scurtcircuit în relația dintre interceptările telefonice și mass-media, cu interceptări fără relevanță penală care au ajuns în paginile ziarelor, doar din interes politic, mai degrabă decât… . Nu cred că este corect într-un stat de drept. Au fost abuzuri și trebuie corectate”.

ENERGIE – „Vom continua să lucrăm pe baza a ceea ce se întâmplă, dar suntem într-o situație de mare urgență: măsurile energetice costă în medie 5 miliarde de euro pe lună. Plafonarea prețului la gaze ar putea schimba situația, iar dacă s-ar confirma, o parte din resurse ar putea fi eliberate pentru alte măsuri”.

Iran

Ceea ce se întâmplă în Iran „este inacceptabil pentru noi și nu intenționăm să mai tolerăm, am avut întotdeauna o abordare de dialog, dar, dacă aceste represiuni” din Iran „nu se opresc și nu se fac pași înapoi, atitudinea Italiei va trebui să se schimbe, cu o prevedere care să facă obiectul unei participări la nivel internațional”, a concluzionat premierul italian, Giorgia Meloni, în conferința de presă de sfârșit de an. (Rador)