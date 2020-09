„Fundația Báthory (Stefan Batory Foundation) din Polonia a publicat la sfârșitul lunii august raportul financiar pe anul 2019, din care rezultă că omul de afaceri american de origine ungară George Soros toarnă bani cu nemiluita în această organizație.

În această vară, Fundația Báthory a atras atenția mass-mediei prin faptul că a donat sume serioase organizațiilor LGBTQ, însă anterior a făcut lobby împotriva Poloniei împreună cu Gerald Knaus, cunoscut ca dirijor al lui Soros.

Fundația Báthory a publicat la sfârșitul lunii august raportul financiar pe anul 2019, din care a rezultat că diferite organizații ale lui Geroge Soros au sprijinit cu sume mari această fundație, informează Agenția de Presă V4NA. Open Society Foundation din Elveția a donat 512 mii de euro Fundației Báthory, Open Society Institute din Budapesta i-a dat aproximativ 278 de mii de euro, iar Foundation for the Promotion of Open Society din New York a virat în contul acesteia aproape 257 de mii de euro. În această listă apare și organizația Transparency International din Berlin. Fundația Báthory întreține relații apropiate cu organizația European Stability Initiative (ESI), înființată de austriacul Gerald Knaus, de numele lui George Soros fiind legată și ESI. Ediția de marți a ziarului ungar ”Magyar Nemzet” a relatat pe larg despre funcționarea organizației ESI. Un studiu publicat anul trecut de ESI și Fundația Báthory a solicitat Comisiei Europene să demareze procedura de infrigement împotriva Poloniei din cazua încălcării statului de drept. Studiul mai precizează că reformele aplicate de partidul de guvernământ Dreptate și Justiție, sunt periculoase pentru Uniunea Europeană.

Scopul Fundației Báthory, care a fost înființată de George Soros în anii 1980, este formarea unei societăți deschise, democratice în Polonia, îmbunătățirea calității democrației poloneze și dezvoltarea cooperării internaționale și a intoleranței. În prezent, principalii susținători ai acestei organizații sunt Fundațiile pentru o Societate Deschisă ale lui Soros. În ultimii ani, aceste fundații au sprijinit mai multe proiecte menite să slăbească poziția guvernului polonez, astfel că nu este surprinzător că și-au asumat un rol activ și în atacarea statului de drept din Polonia”, scrie site-ul maghiar magyarnemzet.hu.

Traducerea: Rador