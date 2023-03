George Simion o acuză pe președinte Maia sandu de practici „antiromânești”. „Nu a mișcat niciun deget”

George Simion a o critică pe președinte Maia Sandu pe care o acuză de practici „antiromânești”. Liderul AUR a declarat că prezența sa în Republica Moldova, pentru a sărbători 105 ani de la unirea Basarabiei cu țara noastră, ar tulbura agenda liderului de la Chișinău. Deputatul a continuat prin a spune că el trebuia să facă din delegația care să meargă în Moldova, dar are interdicție de a vizita această țară, sancțiune impusă de fostul președinte Igor Dodon.„

„Doamna Maia Sandu nu a mișcat niciun deget în sensul interdicției puse de antiromânul Igor Dodon. De asta mă gândesc că și Maia Sandu e un președinte antiromân, dar în fine. Băncile la care are președintele statului român conturi deschise sunt austriece. Ministerele României au conturi la băncile austriece. De fiecare dată când ministerele trimit bani între ele, comisioanele se duc în Austria”.

Simion a continuat prin a spune că și președinte Senatului, Alina Gorghiu, are conturi deschise tot la băncile austrice. Liderul AUR îl acuză pe președintele României, Klaus Iohannis, că a ieșit în public „să se certe cu românii” care erau de acord să boicoteze companiile din Austria, după ce Viena a oprit aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.

Avertismentul lansat de George Simion

Deputatul a ținut să vorbească și despre jafurile din țara noastră. Simion susține că afacerile austrice primesc ajutorul statului pentru a face cât mai mult profit pe baza resurselor țării noastre. „Este o bătaie pe resursele României care au rămas. An de an, miliarde de euro ies din România. Suntem o vacă de muls, o colonie, am ajuns groapa de gunoi a României. Dar asta până într-un punct, pentru că trebuie să ne recăpătăm suveranitatea”.

Simion a mai adăugat că autoritățile române trebuie să creeze locuri de muncă mai bine plătite și să deschidă fabrici în mai multe zone din țară. „Cunoaștem fiecare palmă de pământ din țara asta și prea mult timp am fost supți de resurse. Noi trebuie să facem fabrici de mobilă aici! Am ajuns să importăm mobilă și produse de panificație. Trebuie să creăm locuri de muncă bine plătite aici, în România!”, a încheiat liderul partidului AUR, potrivit RomâniaTV.