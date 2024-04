George Simion, jignit în ultimul hal de un subaltern. „Băi gunoiule, băi boschetarule”

Un nou scandal în interiorul partidului AUR pune la îndoială integritatea liderului politic George Simion. Valentin Florea, candidatul Alianței pentru Primăria Sectorului 6 îl acuză pe Simion de practici dictatoriale. Schimbul de replici între cei doi politicieni au depășit cu mult normele bunului simț.

„Gunoiul se bagă în liste, totul la AUR este pe impuse”, a declarat Valentin Florea, cu referire la George Simion. Asta după ce președintele AUR l-a făcut pe demisionarul Florea „boschetar”. Valentin Florea a anunțat că-și va da demisia din partid din cauza „atitudinii dictatoriale” ale președintelui Simion. Președinte pe care de altfel îl acuză de fapte extrem de grave.

„Astăzi am decis să îmi dau demisia din partidul AUR. Îmi pare rău doar de oamenii buni, oameni de care a profitat și de care încă profită, un Gunoi. 3 ani de AUR. În 2021 AUR părea că vrea și că poate să facă lucruri bune pentru neamul nostru.

Se pare că banii sunt divergențele dintre cei doi. Florea își acuză fostul superior că organizația Sectorului 6 nu a beneficiat de sprijinul lideului, iar membrii ar fi depus sacrificii financiare majore pentru ca filiala de sector să funcționeze.

„În anul istoric 2024, totul este schimbat. Dracii au înlocuit idealurile, banii au acoperit principiile, amestecul a polarizat partidul în sute de mini tabere. Organizații destrămate, oameni buni, sufletiști, capabili, frumoși, dezamăgiți de Gunoi.

Timp de trei ani, nu m-a întrebat nimeni dacă avem nevoie de ceva la sector. Ca organizație, desigur. Chirii, utilități, acțiuni, autocare, veste, tricouri, șepci, tabără de vară, abonament imprimantă, cafele, ape, sucuri, mese, benzină, renovare sediu, mobilier, laptopuri și multe alte plăți.

130.000 de euro la prima strigare, potrivit unor socoteli pe care mi le-am mai pus în notițe. 2 Apartamente vândute, că e greu să faci politică fără bani. Și am considerat că este nevoie de sacrificii (…) Am zis hai, că munca aduce plus valoare, că oferim și nu cerem nimic”, se arată în postarea lui Valentin Florea.