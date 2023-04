George Simion îi cere lui Rareș Bogdan să se retragă din politică. Cu ce l-a supărat europarlamentarul pe liderul AUR

George Simion îi cere luiRareș Bogdan să se retragă din viața publică și să-și dea demisia deoarece și-a dezamăgit susținătorii. Deputatul AUR a făcut o serie de comentarii în legătură cu prestațiile politice ale europarlamentarului PNL. În acest context, a afirmat că nu se pune problema să-l primească pe polticianul din PNL în partidul său, AUR, așa cum s-a speculat în ultima vreme.

„Nu îl primim pe Rareș Bogdan pentru că a dezamăgit națiunea română. Rareș Bogdan ar trebui să facă un pas în spate! Nu mai este credibil pentru români. Ar trebui să se retragă din viața publică de rușine. A dezamăgit milioane de români. Am prieteni buni care și-au pus încrederea în el, care au crezut în ce le-a spus Rareș Bogdan românilor și a dezamăgit. Atâta onoare să aibă”, a spus George Simion.

În acest context, el a vorbit despre familia politicianului din PNL, arătând ce a descoperit în localitatea natală a acestuia, la Ocna Mureș.

„M-am dus în centrul din Ocna Mureș odată și acolo mi-au zis oamenii că tot vin toate partidele aici, nimeni nu are voie să spună despre hoția pe care a făcut-o tatăl lui Rareș Bogdan aici, a distrus practic, întreprinderea din Ocna Mureș. Și am zis dă încoa că zic eu, dar nu am mers niciodată la părinții lui acasă”, a spus George Simion.

George Simion, acuzații la adresa familiei lui Rareș Bogdan

Nu a scăpat de acuzații nici socrul europarlamentarului, despre care Simion susține că ar fi implicat în afaceri dubioase, prin intermediul unei fundații care are legătură cu „mafia UDMR”

„Și am mai mers la o fundație din Cluj, am fost la sediul fundației, nu la nimeni acasă și la sediul acelei fundații, mână în mână cu toată mafia UDMR-ului era socrul lui Rareș Bogdan și am vorbit despre lucrurile astea, lucruri pe care românii ar trebui să le știe pentru că eu nu fac parte din acest sistem de securiști și de oameni care au dat tunuri financiare pe seama românilor”, a spus George Simion.

Prin comparație, deputatul AUR și-a lăudat propria familie, despre care spune că a muncit din greu pentru ca el și sora sa să meargă la școală.

„Tata și mama au fost oameni obișnuiți care au muncit din greu ca eu și sora mea să mergem la școală, să mergem la facultate, să ajungem oameni mari”, a mai spus deputatul AUR la România TV.