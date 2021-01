George Simion cere soluţii de la CSAT: „Este o problemă, murim de vii în spitale.” Liderul AUR crede că doar în CSAT s-ar putea lua o decizie care să schimbe radical situaţia în Sănătate.

George Simion cere soluţii de la CSAT

De asemenea, el a criticat guvernul Cîţu că nu consideră probleme din Sănătate o prioritate: „Suntem un partid antisistem, nu suntem un partid anarhist. Ba chiar suntem un partid conservator ca doctrină. Suntem împotriva sistemului care ne-a condus 30 de ani.

Azi, Vlad Voiculescu a spus vorbe, promisiuni. Că aşteptăm marţi, joi… Joia de apoi, la Paşti, la Paştile cailor? Am acelaşi lucru, demisia lui Vlad Voiculescu. Credem că la nivelul USR Plus ar trebui să mai existe şi altcineva care să poată fi ministrul Sănătăţii.

El propune nişte fundaţii pentru 2024, nişte măsuri elucubrante. Legat de depolitizarea instituţiilor medicale, a spus că tot peste 14 zile…

S-a făcut vreun spital naţional în aceşti 30 de ani? El nu-şi dă demisia. M-aş aştepta ca Guvernul României să declare sănătatea românilor o chestiune de urgenţă.

În politica asta partinică nu vreau să înţeleg ce spun aceşti domni. Aruncă pisica de la unii la alţii, indiferent că e PSD sau PNL.

Simion cere demisia managerului interimar de la Matei Balş

Noi, cei de la AUR, am venit cu soluţii şi mai multe propuneri. E dureros să mori în spitale. Am înţeles că există un manager la Matei Balş (n.r. – Maria Niţescu). Să demisioneze managerul interimar, care am înţeles că e foarte apropiat de Streinu Cercel.

Cu demisiile nu se rezolvă probleme. Sunt demisii de onoare. Câți mai trebuie să moară? Majoritatea banilor românilor sunt direcţionaţi către marile companii farmaceutice din România… Când banii se duc în altă parte, adică nu la construcţia spitalelor noi, este o problemă.

Nu există ce a spus premierul Florin Cîţu, că banii din Sănătate s-au dus numai pe salarii… Ce s-a întâmplat după Colectiv? A picat guvernul şi au venit nişte băieţi tehnocraţi (n.r. – Guvernul Cioloş), care păreau goi.

Zic aşa. Haideţi să începem să construim. E foarte important să găsim în societatea românească oamenii care nu au fost pătaţi.

Soluţiile pe care i le-a propus lui Vlad Voiculescu

Am venit cu nişte soluţii, aşa cum m-a dus capul şi cum m-au sfătuit oamenii din zona Sănătăţii. Ne uităm că sunt aceiaşi oameni care ne conduc de 31 de ani. Şi cei din USR Plus au conexiuni cu oameni din fosta Securitate.

Soluţiile noastre, aşa cum putem noi… Se alocă bani foarte mulţi pentru partidele politice din banii şi taxele românilor. Noi nu vrem să luam aceşti bani (n.r. – subvenţia pentru partide).

Cu cei 4 milioane de euro (n.r. – cât a primit AUR)… N-o să-i folosim pentru AUR şi vrem să construim un spital. Cu 4 milioane de euro putem avea o construcţie de 4.000 m2… Pentru numele lui Dumnezeu, trebuie să începem să facem ceva!

Apel la CSAT. „Este o problemă, murim de vii în spitale.”

Soluţia trebuie să vină de la nivel de guvernare, de la nivel de CSAT, pentru că este o problemă: murim de vii în spitale. Eu n-am văzut un plan pentru ţară, n-am văzut autostrăzi, n-am văzut spitale… Experţii şi doctorii români mi-au spus despre soluţia cu generatoarele de la Armată.

La domnul ministru am fost cu experţi în prevenirea incendiilor. Vedeţi că acel colonel implicat în incendiul de la Colectiv a fost adus de Raed Arafat la dumneavoastră în studio.

Eu nu mai pot să-l ascult pe ministrul Sănătăţii. Cu generatoarele, Vlad Voiculescu şi-a notat ideea. Am ascultat îo luare de poziţie a Dianei Şoşoacă (n.r. – de duminică) şi sunt de acord cu ea. Trebuie să fim toţi vocali, să fim toţi radicali pentru că nu ne mai putem accepta această soartă. Eu nu pot să mai stau să îndur pentru că trebuie să fiu moderat.

Întrebarea e de ce nu au ieşit mai mulţi români în stradă? Nu au ieşit oameni în stradă după Colectiv? Nu era normal să iasă şi acum? Cred că ar fi trebuit să fim sute de mii. Sper să putem fii sute de mii pentru a putea schimba acest sistem. Românii trebuie să iasă în stradă ori de câte ori sunt nemulţumiţi.

Noi nu suntem împotriva vaccinării. Noi trebuie să-i reprezentăm pe cei care vor să se vaccineze, să nu fie obligatorie şi să nu fie condiţionată. Am văzut restaurante care fac promoţii… Am văzut liste şi avem şi la Craiova cazul acelor studenţi… Se vehiculează ideea unui paşaport de vaccinare. Parcă suntem câini. Numai câinii au paşaport de vaccinare.”

