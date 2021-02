Copreședintele AUR, George Simion a lansat un atac dur la adresa lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, despre care spune că servește unor interese străine.

Sunt interese ca Vlad Voiculescu să fie menținut la conducerea Ministerului Sănătății. Declarația îi aparține lui George Simion, copreședintele AUR.

Potrivit spuselor sale, trăim într-o dictatură militară deoarece nimeni nu are voie să ceară demisia ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu. Simion îl acuză pe acesta că nu a venit cu un plan de măsuri după tragedia de la Institutul Matei Balș.

„Trăim într-o dictatură militară în continuare. Am văzut că suntem conduși de Arafat și ISU. Am văzut că nu are nimeni voie să-i ceara demisia lui Voiculescu. Noi permanent luăm atitudine, protestăm faţă de ceea ce se întamplă în societate. Am văzut că ministrul Sănătății nu a venit cu măsuri după tragedia de la Balş. O sa continuăm seria de proteste la adresa ministrului Voiculescu şi a coaliţiei”, a declarat George Simion la România TV.

George Simion a declarat că rolul lui Vlad Voiculescu la conducerea Ministerului Sănătății ar fi să direcționeze bani către grupurile din industria farmaceutică.

„Vedem că sunt interese mari să rămână ministrul Sanatatii. Şase la sută din buget va merge la Ministerul Sănătăţii. Ce va face domnul Voiculescu cu acești bani? Îi direcționează către grupurile mari de industrie farmaceutică. De 31 de ani plătim taxe, impozite, asigurări de sănătate şi nu vedem nici o îmbunătăţire în sistemul sanitar”, a mai spus George Simion.

Copreședintele AUR susține, în acest context, că partidul său este singurul care ține cu românii. El spune că nu este în interesul românilor ca Vlad Voiculescu să rămână ministru al Sănătății.

„Nu e în înteresul românilor să-l aibă pe Voiculescu ministru. Noi suntem singurii care ținem cu românii. O mare parte din bugetul țării merge către Ministerul Sănătăţii şi noi murim în spitale”, a mai declarat liderul AUR, George Simion.