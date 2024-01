George Simion vede AUR în turul doi la prezidențiale. Pe cine preferă contracandidat

George Simion nu pare tocmai hotărât să-și asume o candidatură pentru Cotroceni, anul viitor.Politicianul AUR face pe misteriosul în legătură cu o candidatură la alegerile prezidențiale. Deși, evident, își dorește acest lucru, spune că va anunța oicial abia după alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, George Simion susține că ar dori să se confrunte cu Marcel Ciolacu în turul al doilea al prezidențialelor. Un fel de confruntare Iliescu – Vadim Tudor din 2000.

„33 de ani am fost conduși de ațtii, unii pro ruși, alții pro americani, alții pro germani, unii chiar germani, unul omul NATO, să mai fie și omul României. În turul doi o să intre PSD și patrioții Alianței pentru Unirea Românilor. Decizia va fi pe ștampila românilor, ei vor decide cine ajunge la Controceni. (…) Eu voi anunța candidatul AUR imediat ce vor fi alegerile parlamentare. Eu sunt tânăr, am 37 de ani, eu cred că se găsesc presedinți buni, dar totodată nimeni nu fuge de luptă în AUR”, a spus Simion.

La fel ca și ceilalți politicieni cărora estimările nu le sunt favorabile, deputatul AUR spune că nu are încredere în sondaje. El susține că doar votul românilor – ceea ce este corect – va stabili câștigătorul în alegeri.

Politicianul George Simion spune că nu are încredere în capacitățile sale de lider. Potrivit spuselor sale, nu crede că va fi un conducător bun. Dar asta și pentru că, susține el, liderii valoroși ai țării au fost trădați.

Pe de altă parte, este sigur că un candidat AUR va bate orice candidat al PSD, fie că va fi Ciolacu, Mircea Geoană sau Gabriela Firea. În ceea ce privește PNL, este sigur că partidului lui Nicolae Ciucă nu va trimite un candidat în turul al doilea. Iar despre noua Alianță Dreapta Unită nici nu pomenește.

„Candidatul AUR o să bată candidatul PSD, fie că e Marcel Ciolacu, Mircea Geoana sau Gabriela Firea. Calculele și realitatea de la firul ierbii arată că niciun candidat PNL nu are, matematic, șanse să intre în turul 2”, a declarat George Simion.

În acest context, politicianul AUR și-a dezvăluit planurile de viitor, în condițiile în care partidul său va ajunge la putere. El vrea să urmeze modelul polonez, dinainte de alegeri, dar și pe cel maghiar. Nu este prima oară când George Simion se declară un fan al lui Viktor Orban. Premierul maghiar este considerat un lider autoritarist – un mic dictator – anti-european, putinst și corupt.

„Noi la ultimele alegeri am luat aproape 10% din voturile românilor. Și 15% și 20% este un scor bun. Lui ciolacu îi doresc să rămână în fruntea PSD cât mai mult, mi-aș dori să îl am ca adversar în turul doi de scrutin, face niște greșeli neforțate. Ce am dori noi este să urmâm pașii făcuți de Polonia și Ungaria, țări care, din multe puncte de vedere, sunt modele de guvernare pentru noi”, a spus Simion.