George Simion pierde un colaborator prețios. Regele păcănelelor se retrage din AUR

George Simion pierde un colaborator prețios, după doar trei zile. Este vorba despre Sorin Constantinescu, supranumit „Regele Păcănelelor”, personaj cheie în industria jocurilor de noroc. El a fost invocat de premierul Marcel Ciolacu atunci când a făcut referire la șantajul din industria jocurilor de noroc.

La trei zile după ce s-a fotografiat împreună cu George Simion, care l-a prezentat ca membru al AUR, Sorin Constantinescu renunță la politică. El invocă presiunile la care ar fi fost supus de oamenii pe care i-a ajutat în trecut.

Sorin Constantinescu și-a anunțat retragerea din politică, din AUR, prin intermediul unui mesaj postat pe rețele de socializare. El a acuzat presiuni din partea unor oameni pe care i-a ajutat.

„Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas. Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor ți care au șters cu buretele orice lucru sau faptă bună pe care am făcut-o”, a scris Sorin Constantinescu pe Facebook.