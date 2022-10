George Simion acuză un abuz împotriva sa: „Sunt tot felul de tertipuri ale sistemului”. Ce spune despre redeschiderea dosarului penal

George Simion susține că sistemul a comis un nou abuz împotriva sa după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus redeschiderea dosarului penal privind accidentul rutier în care a fost implicat. În luna aprilie, George Simion a fost implicat într-un incident rutier pe șoseaua de centură a municipiului Buzău. Mașina pe care o conducea a lovit un alt autoturism care circula în fața sa.

Cei doi conducători auto s-au înțeles, inițial, pe cale amiabilă. Ulterior, însă, șoferul lovit a avut nevoie de îngrijiri medicale și s-a prezentat la spital. Fiind vorba despre un accident cu victime, a fost deschis un dosar penal care a fost clasat, însă, în luna august.

Pe lângă ancheta penală, polițiștii rutieri din Buzău i-au suspendat permisul de conducere deputatului AUR, însă acesta spune că nu a primit nici o înștiințare oficială.

„Am fost dus cu forța la Poliția Rutieră cu mascații pentru că am produs o tamponare ușoară pentru care am semnat amiabila, pe 22 aprilie, în sâmbata Paștelui. N-a depus plângere respectivul domn pentru că nu a pățit nimic. Dar poliția, din câte înțelegem mai avea informații de la SRI și erau foarte mulți generali, așa au hotărât, cum se urcă Simion la volan, îl luăm că conduce fără permis. Acum am două dosare penale”, a declarat George Simion.

George Simion acuză dublul standard al autorităților

El a acuzat autoritățile că au un dublu standard, unul care îl vizează pe el și altul cu care este cercetată Monica Macovei, fostul ministru al Justiției. Monica Macovei a comis un accident cu victimă la finalul săptămânii trecute.

„Astăzi de dimineață am aflat din anumită presă că mi s-a redeschis acest dosar. Am dat declarații la Poliția Rutieră, la Udriște, pentru o chestie fără victime. S-au luat multe măsuri, multe dezinformări. Îi rog pe telespectatori tot ce aud despre noi, să nu creadă nimic. Sunt tot felul de tertipuri ale sistemului, să vedem. (…) Nu vreau să mă pronunț asupra cazului meu. Monica Macovei este parte a sistemului, este mama Leone a sistemului din justiție. Aștept să fie pedepsită după acest accident cu o victima.

După ce am pățit în ultima luna, cred că e ultimul telefon în care pot să va povestesc și dumnevoastră, noi o să ne luptăm. Am fost la IPJ Buzău, inspectorul a fugit și l-a lăsat pe adjunct, care tremură în față noastră. I-am cerut să-mi arate că m-au anunțat că mi s-a suspendat carnetul. Aștept. Doamna Monica Macovei e foarte bună, să vedem. Respectăm legile acestei țări. Respectăm legile și pe Virgil Popescu, ministrul Energiei”, a adăugat Simion.

Deputatul AUR acuză că i s-a retras permisul „retroactiv”

Deputatul AUR a precizat că celălalt șofer implicat în accident nu a suferit leziuni și nici nu a depus plângere împotriva sa. Drept urmare. el susține că permisul i-a fost suspendat „retroactiv”.

„Nu s-a dus să reclame la poliție. Pe acea Ordonanță din august scrie acest lucru. Mi s-a suspendat carnetul retroactiv. Pe baza că ei conduc România. Am auzit mulți care mi-au comentat pe Facebook, cum să le explici faptul că nu m-aș fi urcat niciodată la volan dacă știam că am probleme cu permisul. Mă aștept la orice din partea lor”, a mai spus George Simion, conform Romania TV.