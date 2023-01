George Restivan, iubitul Adrianei Bahmuțeanu, nu se lasă influențat de gurile rele. „Orice ar zice ei, eu tot mă însor cu ea!”

Americanul a venit tocmai din California pentru a se căsători cu iubita lui, Adriana Bahmuțeanu, însă, în prag de nuntă, acesta s-a supărat extrem de tare. Însă, nimic nu îl va influența, spune el, fiind complet decis să se însoare cu fosta prezentatoare TV.

Multă lume încearcă să-l despartă pe George Restivan de Adriana Bahmuțeanu

„Este o jumătate din lume care încearcă să ne despartă, și o altă jumătate care ne e alături! Eu îi anunț pe cei care vor să mă despartă de Adriana și tot bagă strâmbe că eu o iubesc în continuare. Orice ar zice ei, eu tot mă însor cu ea!”, a declarat americanul.

Bărbatul a anunțat chiar și luna în care are loc marele eveniment. „Va fi la vară, în iunie o facem. Nu știu încă data exactă, cred că pe 30 iunie, sau mai devreme. Vedem, cert este că va fi în iunie!” , a mai spus Geprge Restivan.

Chiar și nașii au fost aleși. Este vorba despre Anamaria și Adrian Ghilă, o pereche de afaceriști, stabiliți în SUA. Averea lor este estimată la nu mai puțin de 65 de milioane de dolari. De asemenea, și taraful pentru nuntă a fost stabilit. Va cânta taraful Viorel Bogățeanu.

Cum s-au cunoscut cei doi

Americanul a povestit că a cunoscut-o pe Adriana Bahmuțeanu prin intermediul cântăreței Carmen Harra. Prima oară a văzut-o într-un live, iar apoi a făcut tot posibilul pentru a o întâlni pe fosta prezentatoare TV, spune bărbatul.

„Carmen Harra ne-a făcut cunoștință, după ce eu am pus ochii pe Adriana. Am văzut-o când urmăream un live pe net de-al doamnei Carmen Harra. Mi-a venit atunci ideea să merg la București cu un pachet să-l duc. M-am oferit eu că am o treabă pe la București, dar adevărul e că eu voiam să mă bag în seamă cu Adriana! În realitate nu aveam nicio treabă!”, a spus George Restivan, potrivit Click.ro.