„Două goluri ale lui George Pușcaș au făcut-o pe Reading să conducă cu scorul de 2-0 la pauză. Prima reușită a venit în urma unei curse din propria jumătate, iar cealaltă după o finalizare de atacant veritabil. Calitatea românului este evidentă” – au notat cei de la Sky Sports.

Puscas ballin’ in England pic.twitter.com/n1zYBBefUb

„Ce finalizare a avut Pușcaș! Cel mai scump transfer din istoria lui Reading (n.r. – 8 milioane de euro, de la Inter Milano) a adus echipa în avantaj. George Puşcas a fost starul de necontestat în prima repriză a duelului Reading – Cardiff. Dumnezeule mare, ce mod de a debuta pe teren propriu pentru Reading! George Puşcaş a deschis scorul pentru gazde, cu un efort solitar superb. A preluat mingea în propria jumătate, l-a întors pe toate părţile pe Will Vaulks, pentru ca apoi să tragă superb la colţul lung. O reuşită fantastică. Iar băiatul acesta! Puşcaş face dubla cu un voleu bun, după o centrare a lui John Swift. O finalizare grozavă” – BBC Berkshire.

What a goal. My fucking ST 🔥.

George Pușcaș against Cardiff #REAvCAR

pic.twitter.com/SxcJhNMlpP

— Veloso 🇪🇸 (@VelosoHD) August 18, 2019