Personajul tânărului actor al TNB, Tibor, unul dintre cele mai apreciate din film, a murit.

Tensiunea a atins cote maxime luni seară, în serialul Pro TV. A fost o luptă pe viață și pe moarte între Vlad, aliații săi și Iordache și oamenii lui. Această luptă încrâncenată și spectaculoasă dintre cele două tabere s-a lăsat cu victime. Tibor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Vlad, a murit. Tibor este unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale serialului, iar fanii au fost îndurerați când au vizionat scena.

Coloana lui Tibor

“Povestea lui Tibor este apreciată pentru că Tibor are coloană vertebrală. Și cred că oamenii apreciază aceste valori precum onoarea, caracterul, prietenia, asumarea. Cred că este în gena noastră să apreciem valorile de căpătâi ale societății. Personalitatea lui Tibor s-a conturat la finalul primului sezon și oamenii au mers cu el. Noi avem în industrie această expresie, spectatorul trebuie să meargă cu personajul. Să meargă însemnând că trebuie să îl aprecieze, să îl placă, să îi emoționeze. Iar dacă reușești să îți duci personajul acolo ca și actor, e genial. De aceea mă bucur că oamenii au «mers» cu Tibor. El moare lup”tând, povestea lui se încheie nobil”, spune talentatul actor.

Continuă cu „Ferma”

„Mă bucur că prin acest personaj am reușit să ajung la atât de mulți oameni și că spectatorii s-au atașat de acest personaj. Dacă voi mai avea ocazia să particip la un proiect de anvergura VLAD, o voi face, cu siguranță. Noi am ajuns la acest proiect extraordinar pentru că echipa VLAD e o echipă de oameni dedicați și profesioniști, care au lucrat pentru un scop comun. Evident că vreau ca spectatorii să rămână alături de mine, pentru că am multe surprize pentru voi, ba chiar hollywoodiene. Atât pot să vă spun deocamdată, fiți cu ochii pe mine în continuare și bineînțeles nu ratați următoarele episoade”, a spus George Piștereanu, potrivit Libertatea.

Din fericire pentru fani, George poate fi văzut în continuare la emisiunea „Ferma”, alături de Anna Lesko, George Burcea, Anda Adam și alte vedete.