După doi ani de la moartea lui George Michael, în sfârşit se poate împărţi averea. Cu ce s-au ales partenerii din viaţa sa

După mai mult de doi ani de la moartea lui George Michael (care a avut loc în ziua de Crăciun 2016 la vila sa din Goring-on-Thames, Oxfordshire), ultimele sale dorințe pot fi îndeplinite în cele din urmă. În schimb, veştile sunt proaste cel putin pentru ultimul iubit al vedetei pop.





Conform documentelor emise în 30 mai și dezvăluite de The Sun, cântărețul și-a lăsat uriașul patrimoniu de 97,6 milioane de lire sterline surorilor Yoda și Melanie, tatălui său Kyriacos și unui mic grup de prieteni, în schimb, tăind pe foștii săi parteneri de viaţă, Kenny Goss (cu care a trăit din 1996 până în 2011) și Fadi Fawaz (care l-a găsit pe George mort în pat și care locuiește încă în casa lui în Rengent's Park din Londra, deși i s-a cerut de mai multe ori să plece.

"George a fost foarte apropiat de tatăl și surorile sale și a avut întotdeauna grijă de ei", a spus o sursă pentru tabloid, subliniind că în ultimii ani surorile deveniseră cele mai credincioase fratelui lor.

Aşadar, cea mai substanțială parte a averii lui Michael, inclusiv cele două case din Londra, au revenit surorilor Yoda și Melanie

Yoda decide totul în ceea ce privește ceilalți beneficiari. În plus, în ceea ce priveşte Mill Charitable Trust (fondat de vedeta pop în 2009 și care are o colecție de opere de artă și antichități, inclusiv un pian aparținând lui John Lennon), există o lista redusă la șapte prieteni a-i fostului cântăreț: Shirlie Kemp, producătorul de discuri David Austin, asistentul personal Michelle May, modelul Kay Beckenham, vărul Alex Georgiou, prietenul de familie Sonia Bird și ofițerul de presă Connie Filippello) care vor primi câte ceva în funcţie de cum va decide Yoda.

"Amintirea celor mai apropiați prieteni a fost într-adevăr un gest frumos. George a lăsat totul pe mâna sorei lui Yoda pentru că ea ştia întotdeauna ceea ce trebuie făcut", a declarat iniţiatorul testamentului.

