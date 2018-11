Cine va CÂȘTIGA războiul SUA-UE. Geostrategul George FRIEDMAN conferenţiază la BUCUREŞTI

Analistul geopolitic american, George Friedman, se va întâlni, joi, 22 noiembrie 2018, cu studenți, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), în cadrul unei prelegeri cu tema "The future for Transatlantic relations. Relevance for Eastern Europe".





George Friedman este fondator și CEO al companiei de previziune și analiză geopolitică Geopolitical Futures, lansată la începutul lui decembrie 2015. De asemenea, George Friedman este fondatorul agenţiei Stratfor, pe care a înfiinţat-o în anul 1996. George Friedman a absolvit City College of the City University of New York şi este doctor în ştiinţe politice la Cornell University.

George Friedman este autorul mai multor cărţi de analiza şi previziune, recunoscute la nivel mondial, printre care: The Next 100 Years, The Next Decade, America's Secret War, The Intelligence Edge, The Future of War, Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe.

Evenimentul se va desfăşura la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A), parter, Sala Multifuncţională, începând cu ora 17:00.

Numărul locurilor disponibile în sală este limitat. La dezbatere sunt invitaţi membri ai comunităţii SNSPA. Înscrieri, pe snspa.ro

Accesul în sala se va face în intervalul 16-16:50. Numărul locurilor disponibile în sală este limitat. La dezbatere sunt invitaţi membri ai comunităţii SNSPA.

Pe 9 iunie 2017, Liviu Dragnea se lăuda pe Facebook că l-a primit pe strategul american: “Discuțiile cu geostrategul George Friedman au adus în prim plan poziția României în spațiul euro-Atlantic și parteneriatul strategic cu SUA. A fost o reală plăcere schimbul de idei cu unul dintre cei mai renumiți analiști din lume, care a apreciat planurile noastre de dezvoltare în zona Mării Negre, dar și premisele care stau la baza Fondului Suveran de Dezvoltare”.

Acum Friedman este oaspetele inamicului lui Dragnea, rectorul SNSPA Remus Pricopie.

Anunt de ULTIMA ORA! Se intampla la METROU

Pagina 1 din 1